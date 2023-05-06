Ветераны из Башкирии отправились на Парад Победы в Москву

Отправились на Парад Победы в Москву. Три участника Великой Отечественной войны из Башкортостана сегодня утром из Уфы выехали в столицу России.
На фронт Тамара Казакова ушла в 1943 году добровольцем. Служила в авиационном полку. Участвовала в освобождении Смоленска, Белоруссии, Польши, Литвы, Южной Пруссии и взятии Кёнигсберга. Именно там ветеран встретила Великую Победу.
На Парад Победы в Москву Тамара Казакова едет во второй раз. С одной стороны – волнение, говорит ветеран, с другой – гордость, что её снова пригласили на главное торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы.
Вместе с Тамарой Казаковой за парадом Победы вживую будут наблюдать еще два ветерана из Башкортостана – военный железнодорожник Владимир Егоров и участница Сталинградской битвы, зенитчица, 103-летняя Мусайра Фатихова, которая прошла практически всю войну до Берлина.
Помимо участия в Параде Победы на Красной площади, для ветеранов из нашей республики предусмотрена экскурсия по столице России. В Уфу они должны вернуться 11 мая.