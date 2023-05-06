«Операцию делали прямо на фронте»: ветеран войны из Башкирии поделился воспоминаниями

Поправил здоровье в Республиканском госпитале ветеранов войн и вернулся домой. 9 Мая Николай Ефимов планирует встретить в кругу родных и близких. В свои 102 года ветеран Великой Отечественной войны хорошо помнит и День Победы, и начало той страшной войны.

Он проходил срочную службу в танковых войсках под Брестом. 22 июня 1941 года на рассвете начались бомбежки Брестской крепости. Позже, во время одного из боев, Николай Михайлович получил ранение в живот. До сих перед глазами те мгновения, говорит ветеран, как его оперировали под взрывы вражеских снарядов.

 Операцию делали прямо на фронте. Слышно было, как стреляют орудия, самолёты бомбят. Было опасно.

Николай Ефимов, ветеран Великой Отечественной войны
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ