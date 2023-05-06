«Операцию делали прямо на фронте»: ветеран войны из Башкирии поделился воспоминаниями

Поправил здоровье в Республиканском госпитале ветеранов войн и вернулся домой. 9 Мая Николай Ефимов планирует встретить в кругу родных и близких. В свои 102 года ветеран Великой Отечественной войны хорошо помнит и День Победы, и начало той страшной войны.

Он проходил срочную службу в танковых войсках под Брестом. 22 июня 1941 года на рассвете начались бомбежки Брестской крепости. Позже, во время одного из боев, Николай Михайлович получил ранение в живот. До сих перед глазами те мгновения, говорит ветеран, как его оперировали под взрывы вражеских снарядов.