В парке «Патриот» в Башкирии прошла акция «Сад памяти»

В Чишминском районе прошла международная акция «Сад памяти».Деревья высадили в военно-патриотическом парке «Патриот». В конце апреля старт экологическому движению в республике дал руководитель региона Радий Хабиров. «Сад памяти» увековечивает имена героев, погибших при выполнении боевых задач. В этом году акция посвящена участникам специальной военной операции.

Строевой шаг и военная выправка. Эти молодые люди не по годам серьезные. В парк «Патриот» в преддверии Дня Победы сегодня съехались ребята их разных патриотических объединений.

На этих кадрах десятиклассник Матвей Вежнин бежит за вором, выхватившим у пожилого мужчины телефон. Молодой человек случайно стал свидетелем этой сцены и, не задумываясь, побежал за мошенником. Сегодня Матвей в числе ребят, которых чествуют. Подростков наградили нагрудными знаками «Горячие сердца» – их получает молодежь, проявившая героизм. За своей медалью Матвей отправится в Москву, где представит Башкортостан.

В канун 78-й годовщины Победы парк «Патриот» пополнился зелеными насаждениями. Международная акция «Сад памяти» реализуется в стране по поручению президента с 2020 года в честь участников Великой Отечественной войны. Старт проекту в этом году в республике дал Радий Хабиров – акция посвящена героям специальной военной операции. Все посаженные ели – именные.

50 елей посадили в прошлом году. На табличках есть QR- коды. Память жива, пока помнят.

Тогда же год назад в парке «Патриот» заложили «Лес Победы». 400 лип через несколько лет станут масштабным зеленым полотном. В этом году на территории республики подготовили участки для высадки более 700 тысяч деревьев. Цель экопроекта, в том числе, – патриотическое воспитание молодежи.