В Уфе стартовало первенство России по смешанному боевому единоборству ММА среди юниоров

В Уфе стартовало первенство России по смешанному боевому единоборству ММА среди юниоров 18-20 лет. Соревнования собрали 150 сильнейших спортсменов в своих весовых категориях, которые представляют 45 регионов нашей страны.

Башкортостан на форуме представляет шесть бойцов. Турнир посвящён 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня прошли квалификационные бои, которые определили финалистов в каждой из весовой категорий.

Здорово, что турнир проходит именно в нашем городе, молодёжь приходит, смотрит и заинтересована заниматься этим видом спорта.

Махмад Икромов, старший тренер сборной Республики Башкортостан по смешанному боевому единоборству ММА

По итогам уфимских соревнований будет определен состав сборной «Союза ММА России» среди юниорок и сформирована сборная страны среди юниоров. Победители первенства России войдут в составы национальных команд и выступят в 2023 году на международных соревнованиях среди дружественных стран. Завтра же на «Уфа-Арене» состоятся финальные бои, которые начнутся в 16:00.

В прошлом году выступал в этой же категории, занял тогда третье место, проиграл в полуфинале, самый сложный бой в моей карьере. В этом году рассчитываю на победу. Даже уверен, что выиграю.

Иван Соколов, участник соревнований /г. Санкт-Петербург/
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ