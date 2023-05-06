В Уфе стартовало первенство России по смешанному боевому единоборству ММА среди юниоров

В прошлом году выступал в этой же категории, занял тогда третье место, проиграл в полуфинале, самый сложный бой в моей карьере. В этом году рассчитываю на победу. Даже уверен, что выиграю.

Иван Соколов, участник соревнований /г. Санкт-Петербург/