В Уфе стартовало первенство России по смешанному
боевому единоборству ММА среди юниоров 18-20 лет. Соревнования собрали 150
сильнейших спортсменов в своих весовых категориях, которые представляют 45 регионов
нашей страны.
Башкортостан на форуме представляет шесть бойцов. Турнир посвящён 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня прошли квалификационные бои, которые определили финалистов в каждой из весовой категорий.
По итогам уфимских соревнований будет определен состав сборной «Союза ММА России» среди юниорок и сформирована сборная страны среди юниоров. Победители первенства России войдут в составы национальных команд и выступят в 2023 году на международных соревнованиях среди дружественных стран. Завтра же на «Уфа-Арене» состоятся финальные бои, которые начнутся в 16:00.