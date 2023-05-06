ФК «Уфа» встретится с «Родиной» в Москве

ФК «Уфа» проведёт матч 30-го тура Первой Лиги. Наша команда отправилась на выезд в Москву, где сыграет с «Родиной». Интересно, что в составе соперника играют сразу четыре бывших футболиста «Уфы»: Павел Аликин, Руслан Фищенко, Заурбек Плиев и Игорь Андреев.