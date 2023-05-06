В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкирии по роллер-спорту

Соревнования собрали более полусотни спортсменов разных возрастов. За победу боролись как совсем юные, так уже и профессиональные роллеры. Спортсмены принимали участие в двух забегах: на 100 и 300 метров. Сегодняшний турнир прошел в дисциплине спидскейтинг.
Спидскейтинг – вид роллер-спорта, в котором необходимо как можно быстрее преодолевать дистанцию. Он считается летним и очень похож на конькобежный. Поэтому многие спортсмены-шорттрекисты по окончании зимы переходят на роликовые коньки, а с наступлением нового сезона возвращаются обратно.
Так, Виктория Сафарова четыре года занималась роллер-спортом, но в этом году перешла в шорт-трек. За время выступлений на роликах спортсменка набрала багаж опыта и достижений. Она становилась лучшей на первенстве России. Переход в другой вид спорта не испортил результаты в соревнованиях. Вика стала второй в забеге на 300 метров.
Еще одна звездочка башкирской команды в роллер-спорте – Софья Мануйлова. В девять лет она встала на ролики, а уже в 12 дошла до звания канидата в мастера спорта. Она неоднократно становилась победителем соревнований разных уровней. И на уфимских стартах спортсменка стала первой.
В роллер-спорте все строго. Старт по рации, финиш по хронометрическому оборудованию.
От любительских марафонов до организатора соревнований и руководителя роллер-школы. Это о Владимире Головастикове, который прошел огромный путь в спорте. Но, несмотря на это, Владимир сам продолжает принимать участие во многих соревнованиях.
В середине мая победители отправятся на межрегиональные соревнования в город Челябинск. А уже в начале июня сборная нашей республики поедет защищать честь региона на чемпионат и первенство России.