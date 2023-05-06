В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкирии по роллер-спорту

Соревнования собрали более полусотни спортсменов разных возрастов. За победу боролись как совсем юные, так уже и профессиональные роллеры. Спортсмены принимали участие в двух забегах: на 100 и 300 метров. Сегодняшний турнир прошел в дисциплине спидскейтинг.

Спидскейтинг – вид роллер-спорта, в котором необходимо как можно быстрее преодолевать дистанцию. Он считается летним и очень похож на конькобежный. Поэтому многие спортсмены-шорттрекисты по окончании зимы переходят на роликовые коньки, а с наступлением нового сезона возвращаются обратно.

Так, Виктория Сафарова четыре года занималась роллер-спортом, но в этом году перешла в шорт-трек. За время выступлений на роликах спортсменка набрала багаж опыта и достижений. Она становилась лучшей на первенстве России. Переход в другой вид спорта не испортил результаты в соревнованиях. Вика стала второй в забеге на 300 метров.

Они похожи очень сильно, ну конёк и ролики – длинная рама, длинное лезвие. Ну и сами-то довольно похожи. Там такие же дистанции. Но только если в роллер-спорте мы бегаем либо по большому кругу, либо по маленькому или по прямой, то в шорт-треке мы ездим по маленькому кругу. Виктория Сафарова, серебряный призер чемпионата и первенства Республики Башкортостан по роллер-спорту

Еще одна звездочка башкирской команды в роллер-спорте – Софья Мануйлова. В девять лет она встала на ролики, а уже в 12 дошла до звания канидата в мастера спорта. Она неоднократно становилась победителем соревнований разных уровней. И на уфимских стартах спортсменка стала первой.

Чтобы занимать первые места, нужно разностороннее развитие. Нужно и на лыжах кататься, и на велосипеде. Не только на роликах кататься, еще и сухие тренировки. Еще мы играем во флорбол, чтобы развивать выносливость, скорость. Софья Мануйлова, победитель чемпионата и первенства Республики Башкортостан по роллер-спорту

В роллер-спорте все строго. Старт по рации, финиш по хронометрическому оборудованию.

Данный прибор фиксирует старт спортсмена, а на финише оно фиксирует его финальные результаты. Как спортсмен пересекает линию старта, уже начинается отсчет его времени. Алексей Корнилаев

От любительских марафонов до организатора соревнований и руководителя роллер-школы. Это о Владимире Головастикове, который прошел огромный путь в спорте. Но, несмотря на это, Владимир сам продолжает принимать участие во многих соревнованиях.

Уже в таком возрасте себя не реализую, поэтому у меня больше тренерская работа, инструкторская работа. Готовить спортсменов, которые будут уверенно выигрывать российские и международные соревнования. Владимир Головастиков, участник чемпионата и первенства Республики Башкортостан по роллер-спорту