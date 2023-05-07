В Уфе парень избил студента: его заключили под стражу

В башкирской столице заключили под стражу парня. 20 августа прошлого года возле клуба он избил 18-летнего студента, который после драки впал в кому. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
По версии следствия, парень из-за незначительного повода сильно ударил кулаком 18-летнего незнакомца по лицу, из-за чего тот рухнул на землю. После этого уже другой 20-летний парень нанес потерпевшему множество ударов по голове и другим частям тела. Пострадавший получил тяжелейшие травмы, после драки он в кому, после которой проходил длительную реабилитацию.
Второго злоумышленника приговорили к 3 годам тюрьмы. На первого завели уголовное дело. Он пытался скрыться от правоохранителей, но был задержан в Благоварском районе. Сейчас он находится под стражей.