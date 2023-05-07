Телемарафон, концерт и премьеры: что смотреть на БСТ в День Победы

Торжественные мероприятия пройдут в парке Победы. В 10:00 – возложение цветов к Вечному огню, торжественный парад по проспекту Октября начнется в 12:00. По его завершении на всех площадках города начнутся торжественные концерты. Салют запланирован на 23:00.

Айгуль Хасанова, начальник управления по культуре и искусству администрации г. Уфы