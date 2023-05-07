Телемарафон, концерт и премьеры: что смотреть на БСТ в День Победы

Считанные дни остаются до одного из главных праздников страны – Дня Победы. Несмотря на непростую обстановку, в Башкортостане 9 мая проведут парады и шествия. Главное мероприятие состоится в Уфе. Участие в нем примут и ветераны СВО.
Праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине, начнутся не как обычно с парка Победы, а с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Минигали Шаймуратову на Советской площади.
В День Победы на БСТ пройдет телемарафон: ожидаются прямые включения с ветеранами. Зрители канала смогут увидеть, как отмечают День Победы в разных уголках нашего региона. В 12:00 телеканал покажет праздничное шествие из Уфы. Днем в эфир выйдут юные ведущие телеканала «Тамыр» и проведут марафон наравне со своими взрослыми коллегами. В 19:00 зрителей ожидает трансляция концерта «Время сильных», а после концерта – праздничный салют. Кроме того, состоятся премьеры трех документальных фильмов из цикла «Герои». На экранах будет и новый эпизод из серии «Возвращенные имена».