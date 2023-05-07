Три ветерана из Башкирии примут участие в Параде Победы в Москве

В этом году три ветерана из Башкортостана примут участие в Параде Победы в Москве. Отправиться на мероприятие они захотели на поезде. В пути их будут сопровождать близкие и волонтёры. В республике тем временем всю неделю проходили акции в память о тех, кто ковал победу, порой ценою собственной жизни.
Нестройными детскими рядами они несут штандарты, которые длиннее их. Большинство из малышей не успели увидеться с теми, чьи фотографии так крепко держат в ручках. Но даже сквозь не одно поколение можно легко найти сходства лиц. Но для них они должны остаться не просто людьми с фотографий.
Память о тех, кто воевал, чтобы они могли сегодня петь, решили почтить минутой молчания. Акция прошла по всему Башкортостану в одно и то же время.
В этом году акцию «Бессмертный полк» в традиционном виде в стране отменили. Взамен массового шествия организаторы разработали другие форматы. Теперь можно заметить, как из окон виднеются портреты ветеранов. Фотографии участников Великой Отечественной войны расположили и сотрудники министерств на стёклах зданий возле Советской площади.
На окнах среди сотен фотографий можно отыскать и портрет Тамары Казаковой. Сейчас она на пути в Москву. 9 Мая ветеран Великой Отечественной проведёт на Красной площади, наблюдая за Парадом Победы. Вместе с Тамарой Казаковой за ним в Москве вживую будут наблюдать еще два ветерана из Башкортостана – военный железнодорожник Владимир Егоров и участница Сталинградской битвы, зенитчица, 103-летняя Мусайра Фатихова.
В 45-м весть о безоговорочной капитуляции Германии застала Тамару Казакову в Кёнигсберге. Уйдя добровольцем на фронт в 43-м, она в составе авиационного полка участвовала в освобождении Восточной Европы. В своей фотолаборатории на колесах Тамара Казакова, спеша передать данные руководству, проявляла снимки, полученные от авиаразведчиков. И даже под бомбежками не смела бежать в укрытие.
Для неё за этими словами прячется личная трагедия. Время, где так отчетливо ощущалась смерть, рождало большую любовь. Русская красавица и бравый украинский парень. Они мечтали, как после войны поедут сначала к ней в Стерлитамак, а после – к нему в Борисоглебск. Февраль 45-го, казалось, еще немного. Ясное небо, поцелуй на прощание, вылет.
Тамара Казакова еще долго надеялась и ждала, а вдруг плен? Но вместе они оказались лишь на страницах газет. Она бережно хранит фото и слова офицера Дьяченко в заранее написанных им прощальных письмах. В них её офицер Дьяченко ещё жив и словно от неё зависит, как долго продлится эта жизнь. Тамара Дмитриевна после войны вышла замуж, родила детей. Но у супруга даже в мыслях не было выкинуть бережно сложенные фотокарточки и пожелтевшие треугольники.
Пока на Красной площади проходили репетиции, у Тамары Дмитриевны своего рода тоже была подготовка. Парад ради одного зрителя. Хотя, быть может, наблюдавших куда больше.