Три ветерана из Башкирии примут участие в Параде Победы в Москве

В этом году три ветерана из Башкортостана примут участие в Параде Победы в Москве. Отправиться на мероприятие они захотели на поезде. В пути их будут сопровождать близкие и волонтёры. В республике тем временем всю неделю проходили акции в память о тех, кто ковал победу, порой ценою собственной жизни.

Нестройными детскими рядами они несут штандарты, которые длиннее их. Большинство из малышей не успели увидеться с теми, чьи фотографии так крепко держат в ручках. Но даже сквозь не одно поколение можно легко найти сходства лиц. Но для них они должны остаться не просто людьми с фотографий.

Память о тех, кто воевал, чтобы они могли сегодня петь, решили почтить минутой молчания. Акция прошла по всему Башкортостану в одно и то же время.

В этом году акцию «Бессмертный полк» в традиционном виде в стране отменили. Взамен массового шествия организаторы разработали другие форматы. Теперь можно заметить, как из окон виднеются портреты ветеранов. Фотографии участников Великой Отечественной войны расположили и сотрудники министерств на стёклах зданий возле Советской площади.

Обратите внимание: нет ни одного пустого окна. Мой дед тоже смотрит из окна моего кабинета на памятник Шаймуратову. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

На окнах среди сотен фотографий можно отыскать и портрет Тамары Казаковой. Сейчас она на пути в Москву. 9 Мая ветеран Великой Отечественной проведёт на Красной площади, наблюдая за Парадом Победы. Вместе с Тамарой Казаковой за ним в Москве вживую будут наблюдать еще два ветерана из Башкортостана – военный железнодорожник Владимир Егоров и участница Сталинградской битвы, зенитчица, 103-летняя Мусайра Фатихова.

В 45-м весть о безоговорочной капитуляции Германии застала Тамару Казакову в Кёнигсберге. Уйдя добровольцем на фронт в 43-м, она в составе авиационного полка участвовала в освобождении Восточной Европы. В своей фотолаборатории на колесах Тамара Казакова, спеша передать данные руководству, проявляла снимки, полученные от авиаразведчиков. И даже под бомбежками не смела бежать в укрытие.

Услышали взрывы, подумали, что это еще фашисты где-то прятались. Оказалось, что это победа. Радовались, обнимались, плакали. Плакали за тех, кто не дожил до этого дня. Тамара Казакова, ветеран Великой Отечественной войны

Для неё за этими словами прячется личная трагедия. Время, где так отчетливо ощущалась смерть, рождало большую любовь. Русская красавица и бравый украинский парень. Они мечтали, как после войны поедут сначала к ней в Стерлитамак, а после – к нему в Борисоглебск. Февраль 45-го, казалось, еще немного. Ясное небо, поцелуй на прощание, вылет.

Тамара Казакова еще долго надеялась и ждала, а вдруг плен? Но вместе они оказались лишь на страницах газет. Она бережно хранит фото и слова офицера Дьяченко в заранее написанных им прощальных письмах. В них её офицер Дьяченко ещё жив и словно от неё зависит, как долго продлится эта жизнь. Тамара Дмитриевна после войны вышла замуж, родила детей. Но у супруга даже в мыслях не было выкинуть бережно сложенные фотокарточки и пожелтевшие треугольники.