Бойцы добровольческого отряда «Ватан» проходят завершающий этап боевого слаживания

Башкирский добровольческий отряд «Ватан» на днях отправится на территорию спецоперации. Сейчас на военном полигоне бойцы проходят завершающий этап боевого слаживания. Для военнослужащих проводят физические и тактические тренировки. Среди подразделения есть как опытные военнослужащие, уже побывавшие в зоне боевых действий, так и новички, знающие о военном деле по службе в армии.
Подъем в шесть утра, заправка постели и утренние процедуры. Все как в обычной армии. Разве что живут бойцы добровольческого отряда не в общих казармах, а в отдельных кубриках на несколько человек. Ну а спальные места военнослужащие украсили рисунками детей и семейными фотографиями, с которыми порой не расстаются и в процессе учений.
Бойцов отряда «Ватан» готовят в качестве артиллеристов, то есть они будут выполнять функцию основной ударной силы сухопутных войск. Прежде чем сделать выстрел, нужно правильно навести орудия. Солдат учат работать с буссолью – специальным прибором для определения координат цели.
Изначально в отряде «Ватан» было чуть больше 60 человек. Уже на полигоне к подразделению присоединилось еще около трех десятков добровольцев из других регионов страны. Боец с позывным «Яков», например, приехал в отряд из Волгоградской области.
Практические навыки бойцы отрабатывают и в компьютерных кабинетах. На симуляторе, словно в игре, будущие артиллеристы учатся поражать заданные мишени. Выстрелу предшествует большая подготовительная работа, сложные расчеты. С расстояния в 10 километров бойцы отряда уже научились наносить удары с точностью до метра.
Башкирские добровольцы проходят всестороннюю подготовку. Физические упражнения, обращение со стрелковым оружием, разведка и саперное дело. Фактически военнослужащие осваивают сразу несколько профессий, так что могут при необходимости заменять друг друга.
Параллельно проверку на боеготовность проходит и техника. Башкирскому добровольческому отряду из республики передали два КамАЗа, один автомобиль УАЗ и трактор для погрузки боеприпасов. Сейчас солдаты адаптируют машины к условиям боевых действий. Впрочем, нужна еще техника, говорят в отряде.
По словам командира отряда, все бойцы на хорошем счету. Инструкторы отмечают упорство и щепетильность, с которыми башкирские военнослужащие постигают военное искусство. Многие, к слову, уже сейчас рвутся в бой. Слаживание отряда «Ватан» подходит к концу. В ближайшие дни добровольцы отправятся выполнять задачи на линию соприкосновения.