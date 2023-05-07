Награды труженикам и помощь мобилизованным: как в Башкирии отметили Первомай

Поддержку тем, кто на передовой, а также их семьям сейчас активно оказывают люди в тылу. На неделе жители республики вместе со всей страной отметили Первомай. В памяти старшего поколения эта дата до сих пор остается одним из любимых праздников в году. Чествовали тружеников из разных сфер, а также говорили о трудовых подвигах, которые в непростых условиях сегодня совершают обычные люди. Передовиков наградил Радий Хабиров.

Для Мухтара Фаткуллина Первомай – двойной праздник. Помимо Дня весны и труда, бывший руководитель госкомитета БАССР по труду и социальным вопросам отметил и свой очередной день рождения – 95-летний юбилей. В узком семейном кругу рассказывает внуку, как добился в январе 1971 года открытия первого в стране бюро по трудоустройству населения. А спустя три года помог разработать комплексную программу по улучшению демографической обстановки.

Примером он стал не потому, что он говорил, вот такой должен быть пример, потому, что сам видел, что человек очень светлый, добрый и прекрасный. И тебе тоже хочется, чтобы тебя окружали такие же люди.

Эльвира Фаткуллина, дочь Мухтара Фаткуллина

Праздничная церемония началась у монумента, ставшего данью памяти трудовому подвигу жителей республики в годы Великой Отечественной войны и в период послевоенного восстановления страны. За трудовые заслуги в Первомай награждают представителей абсолютно разных профессий. Медали удостоился и юбиляр Мухтар Фаткуллин. Говорит, особенно приятно получить ее у стелы «Уфа – город трудовой доблести».

Я считаю, что уже давно можно было иметь такое звание. По нашим делам. 150 предприятий сюда прибыло. Теперь у нас даже в Ишимбае 15-20 предприятий, они остались и после победы стали основой, чтобы развивать местную экономику. Мощь нашей страны, сила нашей республики.

Мухтар Фаткуллин, ветеран труда
Фото №1 - Награды труженикам и помощь мобилизованным: как в Башкирии отметили Первомай

Стелу «Уфа – город трудовой доблести и славы» открыли в ноябре прошлого года в преддверии Дня народного единства. И неслучайно именно здесь 1 мая отметили и передовиков производства, которые отдали десятилетия своей жизни для процветания родной республики.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями

В этот радостный день огромная благодарность руководству нашей республики и лично вам, Радий Фаритович, за создание единственного и уникального телеканала «Салям» для поддержки малых и муниципальных телекомпаний нашей республики. Они вам тоже говорят спасибо. Пусть будет много добрых дел в республике, и тогда будет много радио- и телепрограмм.

Рима Сарварова, редактор телеканала «Салям»

Как и в годы Великой Отечественной войны, Уфа и республика вновь помогают приблизить победу, но уже в рамках специальной военной операции. Для этого в регионе работают не только предприятия оборонно-промышленного комплекса, отметил Глава Башкортостана.

Работать на победу – это не значит готовить боеприпасы или боевые самолеты. Это значит, в сложнейшей экономической ситуации выдержать, выстоять. И более того – обеспечить развитие. И наша республика, слава богу, эту задачу выполняет. Мы и в прошлом году вышли с ростом производства, в этом году я тоже полагаю, что выйдем с ростом. Хотя я подчеркиваю, что это всё не очень просто. Особенно многое сейчас, конечно, зависит от руководителей предприятий. Конечно, мы сегодня должны говорить особенные слова благодарности труженикам. Тем людям, которые своими руками создают блага.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Впрочем, трудовые подвиги совершаются не только на больших производствах. Тысячи людей вносят вклад в общую победу, делая добрые дела в тылу. Так, например, в одном из уфимских салонов красоты запустили акцию по бесплатной стрижке и маникюру для родственников мобилизованных. Акция будет проводиться каждый понедельник в течение мая. Записаться можно по телефону. Единственное, необходимо предъявить документ, подтверждающий статус члена семьи участника СВО.

Целыми сутками сидишь дома и думаешь, как там муж. Связь, конечно, есть, но мысли тем не менее уходят туда, стресс большой, естественно, для семей военнослужащих, для женщин особенно, нужно чем-то отвлекаться.

Алевтина Скобенко, супруга мобилизованного

В непростое время для нашей страны мы решили помочь тем, что в наших руках. Через час, как она анонсировалась на сайте администрации Октябрьского района, у нас уже поступали звонки, люди спрашивали и сразу записывались.

Тели Аджамян, руководитель салона красоты «Ла Велла»

Инициативу в свои руки берут не только предприниматели, но и простые люди. Жители села Амзя под Нефтекамском каждый вечер собираются в местном доме культуры и плетут маскировочные сети для нужд военнослужащих.

По собственному желанию пришли, инициативу проявили, чтобы помочь нашим воинам. Наши дети тоже, можно сказать, там воюют.

Зайтуна Идрисова, жительница с. Амзя

Пенсионер из Сибая Фархетдин Муратов плетет маскировочные сети у себя дома. Мужчина приобрел необходимые материалы и приспособления. Так они вместе с супругой решили внести свою лепту в дело помощи участникам СВО. Тем более что на передовой находятся внуки и племянники.

С дедом сидим и говорим: слушай, все что-то шевелятся, двигаются, давай тоже что-нибудь сделаем. Он говорит: давай я сплету сети?

Дина Муратова

С утра часа в четыре просыпаюсь, бабушка там, в спальне, я здесь лежу, просыпаюсь, не спится, встаю и вяжу. Целый день вяжу.

Фархетдин Муратов

За весенним шлейфом праздника кроется серьезный смысл – самоотверженный труд как наших предков, так и потомков. Как и десятилетия назад, сегодня сплочение людей, желающих помогать бойцам, приобрело массовый характер. И даже небольшой вклад в общее дело приведет к большому результату.

Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии