Награды труженикам и помощь мобилизованным: как в Башкирии отметили Первомай

Поддержку тем, кто на передовой, а также их семьям сейчас активно оказывают люди в тылу. На неделе жители республики вместе со всей страной отметили Первомай. В памяти старшего поколения эта дата до сих пор остается одним из любимых праздников в году. Чествовали тружеников из разных сфер, а также говорили о трудовых подвигах, которые в непростых условиях сегодня совершают обычные люди. Передовиков наградил Радий Хабиров.
Для Мухтара Фаткуллина Первомай – двойной праздник. Помимо Дня весны и труда, бывший руководитель госкомитета БАССР по труду и социальным вопросам отметил и свой очередной день рождения – 95-летний юбилей. В узком семейном кругу рассказывает внуку, как добился в январе 1971 года открытия первого в стране бюро по трудоустройству населения. А спустя три года помог разработать комплексную программу по улучшению демографической обстановки.
Праздничная церемония началась у монумента, ставшего данью памяти трудовому подвигу жителей республики в годы Великой Отечественной войны и в период послевоенного восстановления страны. За трудовые заслуги в Первомай награждают представителей абсолютно разных профессий. Медали удостоился и юбиляр Мухтар Фаткуллин. Говорит, особенно приятно получить ее у стелы «Уфа – город трудовой доблести».
Стелу «Уфа – город трудовой доблести и славы» открыли в ноябре прошлого года в преддверии Дня народного единства. И неслучайно именно здесь 1 мая отметили и передовиков производства, которые отдали десятилетия своей жизни для процветания родной республики.
Как и в годы Великой Отечественной войны, Уфа и республика вновь помогают приблизить победу, но уже в рамках специальной военной операции. Для этого в регионе работают не только предприятия оборонно-промышленного комплекса, отметил Глава Башкортостана.
Впрочем, трудовые подвиги совершаются не только на больших производствах. Тысячи людей вносят вклад в общую победу, делая добрые дела в тылу. Так, например, в одном из уфимских салонов красоты запустили акцию по бесплатной стрижке и маникюру для родственников мобилизованных. Акция будет проводиться каждый понедельник в течение мая. Записаться можно по телефону. Единственное, необходимо предъявить документ, подтверждающий статус члена семьи участника СВО.
Инициативу в свои руки берут не только предприниматели, но и простые люди. Жители села Амзя под Нефтекамском каждый вечер собираются в местном доме культуры и плетут маскировочные сети для нужд военнослужащих.
Пенсионер из Сибая Фархетдин Муратов плетет маскировочные сети у себя дома. Мужчина приобрел необходимые материалы и приспособления. Так они вместе с супругой решили внести свою лепту в дело помощи участникам СВО. Тем более что на передовой находятся внуки и племянники.
За весенним шлейфом праздника кроется серьезный смысл – самоотверженный труд как наших предков, так и потомков. Как и десятилетия назад, сегодня сплочение людей, желающих помогать бойцам, приобрело массовый характер. И даже небольшой вклад в общее дело приведет к большому результату.