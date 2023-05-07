Награды труженикам и помощь мобилизованным: как в Башкирии отметили Первомай

Работать на победу – это не значит готовить боеприпасы или боевые самолеты. Это значит, в сложнейшей экономической ситуации выдержать, выстоять. И более того – обеспечить развитие. И наша республика, слава богу, эту задачу выполняет. Мы и в прошлом году вышли с ростом производства, в этом году я тоже полагаю, что выйдем с ростом. Хотя я подчеркиваю, что это всё не очень просто. Особенно многое сейчас, конечно, зависит от руководителей предприятий. Конечно, мы сегодня должны говорить особенные слова благодарности труженикам. Тем людям, которые своими руками создают блага.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан