«Китап-байрам»: как будет проходить книжная ярмарка в Уфе

Советская площадь примет первый в республике «Китап-байрам» – крупнейшую книжную ярмарку под открытым небом. Таким образом, новое общественное пространство обещает стать еще одним местом притяжения уже для библиофилов и чтецов. За последние годы площадь изменилась до неузнаваемости. Сложно поверить, что еще три года назад всё было заставлено машинами, а сейчас это одна из главных достопримечательностей башкирской столицы и обязательный пункт в списке мест для посещения туристов.

Пока музыканты перелистывают одну партитуру за другой, живая музыка звучит все громче, увлекая в свои объятья прохожих. Кто-то проходит мимо, кто-то останавливается просто послушать, а кто-то тут же начинает танцевать. С каждым днем на Советской площади все более многолюдно. Горожан манит и теплая, солнечная погода, и желание культурно обогатиться.

Послушать живую музыку и насладиться выступлениями артистов уфимцы смогут по пятницам, субботам и воскресеньям. Концерты творческих коллективов на Советской площади будут продолжаться вплоть до сентября. Совершенно бесплатно.

У Советской площади Уфы богатая история. В годы Великой Отечественной войны отсюда отправлялись на фронт солдаты. Здесь проводились демонстрации, различные городские праздники, а в декабре 1955 года появилась и первая новогодняя елка. Но сейчас от прежней площади не осталось практически ничего. И ту унылую парковку, что была здесь несколько лет назад, уже невозможно узнать. Теперь это полноценная благоустроенная зона семейного отдыха.

Обновлённое пространство привлекает жителей не только как место для прогулок и фотосессий. В прошлом году Советская площадь пополнила маршрут экскурсионного автобуса. В этом году это место станет настоящей культурной Меккой столицы. С 26 по 28 мая здесь проведут первую в истории республики международную книжную ярмарку. Дискуссии, встречи с писателями и мастер-классы. Уфимцев ожидает масса различных мероприятий и безграничный выбор литературы. Особое место займет рубрика «Чтение со звездами». В ней примут участие известные личности. В рамках фестиваля будут и презентации, организованные самими авторами.

Но и это ещё не все. В рамках предстоящего мероприятия в Уфе запустили книжный трамвай. В нём уфимцы смогут не только почитать, но и послушать книги. Курсировать он будет постоянно.

На мероприятии презентуют и вышитую карту Башкортостана. За каждым стежком – труд мастериц республики. И созданное полотно – это не просто музейный экспонат, но и богатый материал для изучения традиций и искусства, для понимания источника силы каждого района Башкортостана.