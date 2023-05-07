Безопасность людей и природы: в Башкирии открыли лестницу на шихан Торатау

В центре внимания вновь был геопарк «Торатау». На неделе наконец состоялось долгожданное открытие лестницы на вершину шихана. Ее высота – 412 метров. Она обеспечит не только комфортный подъем туристов, но и, что, пожалуй, главное, защитит флору и фауну. Ранее краснокнижные растения и эндемики попросту вытаптывались. Десятки проложенных стихийных троп грозили исчезновением экосистемы Торатау. Научное сообщество было услышано руководством региона.
Познавательная минутка. Родители показывают детям на стенде представителей флоры и фауны шихана. С этого места начинается дорога к вершине Торатау. Открывшаяся лестница теперь в разы упрощает путь. На нескольких пролетах для комфорта туристов обустроены смотровые площадки. Вид на окрестности практически с высоты птичьего полета. А чтобы подъем можно было чередовать с отдыхом, сделаны скамейки с навесами от солнца.
В выходной поток поднимающихся по лестнице не останавливался с самого утра. В такой день, по словам сотрудников геопарка, сюда приезжают порядка тысячи человек. И многие – семьями.
Правило геопарка для туристов такое: что принес с собой – забери. Но не все следуют этому.
А ведь главная цель самой лестницы на Торатау – упорядочить туристический поток на гору и привить людям культуру посещения. Это в ходе оперативного совещания подчеркнул Глава Башкортостана Радий Хабиров.
За последние годы десятки натоптанных троп стали угрожать краснокнижным растениям. Местами выбитую до камней поверхность уже нельзя назвать почвой.
И все же обнаружить редкое растение на шихане можно. Как раз там, где туристы не ходят. Нашей съемочной группе выпал редкий случай увидеть распустившиеся цветки рябчика русского. Он цветет всего несколько дней в году. Вид в Красной книге России.
За тем, чтобы люди на поднимались по тропам и склонам, теперь следит и конный патруль, который постоянно курсирует вокруг шихана.
Всего на Торатау 15 краснокнижных растений. Еще 21 вид – эндемики, то есть с ограниченным ареалом произрастания. В целом флора шихана составляет четверть видового разнообразия растений региона. Много здесь и редких видов насекомых. А значит, подъем или спуск по склонам в обход лестницы – гарантированный удар по уникальной экосистеме, в которой все взаимосвязано.
Теперь раны шихана в виде протоптанных троп будут зарастать, хотя процесс этот небыстрый. Лестница, полагают эксперты, станет точкой отсчета восстановления биоразнообразия Торатау.