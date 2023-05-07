Безопасность людей и природы: в Башкирии открыли лестницу на шихан Торатау

В центре внимания вновь был геопарк «Торатау». На неделе наконец состоялось долгожданное открытие лестницы на вершину шихана. Ее высота – 412 метров. Она обеспечит не только комфортный подъем туристов, но и, что, пожалуй, главное, защитит флору и фауну. Ранее краснокнижные растения и эндемики попросту вытаптывались. Десятки проложенных стихийных троп грозили исчезновением экосистемы Торатау. Научное сообщество было услышано руководством региона.

Познавательная минутка. Родители показывают детям на стенде представителей флоры и фауны шихана. С этого места начинается дорога к вершине Торатау. Открывшаяся лестница теперь в разы упрощает путь. На нескольких пролетах для комфорта туристов обустроены смотровые площадки. Вид на окрестности практически с высоты птичьего полета. А чтобы подъем можно было чередовать с отдыхом, сделаны скамейки с навесами от солнца.

Поднималась на Торатау три раза. Один раз без лестницы и два раза с лестницей. Лестница удобнее, комфортнее подниматься. Ну и не так устаешь. Жасмин Садриева

В выходной поток поднимающихся по лестнице не останавливался с самого утра. В такой день, по словам сотрудников геопарка, сюда приезжают порядка тысячи человек. И многие – семьями.

За детей, самое главное. То есть безопасный подъем, для детишек это очень удобно. Организовали досуг для людей, для отдыха, чтобы все могли посетить это место. Рустем Ганиев

Обустроено, мусора нет, все хорошо. Люди ценят то, что уже построили. Удобно, комфортно, есть лавочки. Мусорок только нет. Люди поднимаются, кушают по дороге. Агата Дударева

Правило геопарка для туристов такое: что принес с собой – забери. Но не все следуют этому.

К сожалению, каждый раз у нас есть что собирать. Иногда бывает бумага, бутылки, окурки. Эльвира Захарова, экскурсовод геопарка «Торатау»

А ведь главная цель самой лестницы на Торатау – упорядочить туристический поток на гору и привить людям культуру посещения. Это в ходе оперативного совещания подчеркнул Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Эта лестница в том числе выполняет еще и экологическую функцию. Там потихонечку людям надо объяснять: хотите подняться на гору? Пожалуйста, по этой лестнице поднимайтесь, а то вразброс шатания. Я вот, кстати, переживаю: давайте на следующей неделе снова проведем совещание по развитию геопарков. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За последние годы десятки натоптанных троп стали угрожать краснокнижным растениям. Местами выбитую до камней поверхность уже нельзя назвать почвой.

Здесь произрастало четыре краснокнижных вида, которых я вот сейчас не нахожу уже. Здесь еще остались другие краснокнижные виды, которые более вытаптывание выдерживают, например, ковыли. А вот, допустим, астрагал Гельма я уже не нахожу. Василий Мартыненко, и.о. руководителя УФИЦ РАН, доктор биологических наук

И все же обнаружить редкое растение на шихане можно. Как раз там, где туристы не ходят. Нашей съемочной группе выпал редкий случай увидеть распустившиеся цветки рябчика русского. Он цветет всего несколько дней в году. Вид в Красной книге России.

Это очень узкоэндемичный вид – окситропис башкирский. Красная книга Республики Башкортостан. У нас мест его обитания в республике всего с десяток. Жалко, он сейчас не цветет. Недели через две зацветет. Василий Мартыненко, и.о. руководителя УФИЦ РАН, доктор биологических наук

После лестницы, как поднимаемся, я всегда говорю нашей группе, которая идет, чтобы шли только за мной, я иду впереди. И что по другим местам, где я не хожу, ходить нельзя. Почему мы так делаем, потому что посередине горы произрастает очень много краснокнижных растений. Зухра Искандарова, экскурсовод геопарка «Торатау»

За тем, чтобы люди на поднимались по тропам и склонам, теперь следит и конный патруль, который постоянно курсирует вокруг шихана.

Автомобильные нарушители поднимаются на природоохранную зону. Мы их прогоняем, объясняем, что здесь природоохранная зона, парковка у нас внизу находится. Лестницу смотрим, чтобы там не мусорили. Рустам Хайруллин, охранник геопарка «Торатау»

Всего на Торатау 15 краснокнижных растений. Еще 21 вид – эндемики, то есть с ограниченным ареалом произрастания. В целом флора шихана составляет четверть видового разнообразия растений региона. Много здесь и редких видов насекомых. А значит, подъем или спуск по склонам в обход лестницы – гарантированный удар по уникальной экосистеме, в которой все взаимосвязано.

Очень мы благодарны руководству нашей республики и в первую очередь Радию Фаритовичу, который очень внимательно отнесся к просьбе, вник в проблему и принял решение о строительстве этой лестницы. Василий Мартыненко, и.о. руководителя УФИЦ РАН, доктор биологических наук