В Уфе прошло первенство России по смешанному боевому единоборству ММА среди юниоров

Соревнование посвятили 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Важно, что победители турнира войдут в составы национальных команд и выступят в этом году на международных соревнованиях среди дружественных стран. Почетным гостем чемпионата стал и легендарный боец Федор Емельяненко.

Позади сборы, отборочные соревнования на местах и предварительные поединки первенства страны. Вот они, финальных схватки,когда в каждом весе остались лишь два сильнейших бойца. И, конечно, борьба за золотые медали – это совсем другой накал и эмоции.

Всего до решающей стадии состязаний дошли 15 пар юниоров и юниорок. Республику на турнире представляли шесть спортсменов, но ни одному из них не удалось дойти до финала. Лучший результат среди представителей Башкортостана показал Махсун Бейляров, он завоевал бронзовую медаль.

Почетным гостем соревнований стал легенда мирового ММА, президент Союза ММА России Федор Емельяненко. За день до старта турнира с ним встретился Глава Башкортостана Радий Хабиров. Они обсудили развитие в регионе боевых искусств и физическое воспитание молодёжи. Радий Хабиров пригласил Фёдора Емельяненко на открытие в Уфе Дворца борьбы, которое состоится в 2024 году.

Объект большой, туда мы заводим многие секции единоборств. 18 ковров, гостиница, зал большой на 3000 мест, сможете проводить очень эффективно поединки. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Всего в первенстве страны приняли участие свыше 150 сильнейших спортсменов из 45 субъектов России. И если к девушкам в октагоне болельщики уже привыкли, то вне его увидеть их в работе – большая редкость. Даже в секретариате или тем более в качестве арбитра. Всего в России их работают пять человек, и одна из них судила поединки в Уфе. Интересно, что специалист из Тюмени Надежда Щербакова начинала свой путь в спорте с баскетбола.

Как правило, турниры союза проходят в виде ярких шоу, собирают полные залы поклонников спорта. Ринг-анонсером на соревнованиях в Уфе стал незаменимый голос российских промоушенов по ММА Александр Загорский.