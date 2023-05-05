Как в Башкортостане реализуется проект «Атайсал»

У каждого человека есть особенно дорогие сердцу места, где он появился на свет, сделал первые шаги, сказал главные в жизни слова. Это – малая родина. И связанные с ней теплые чувства навсегда остаются с нами, согревают душу, настраивают её на правильный лад. Такие слова Глава Башкортостана Радий Хабиров произнёс в самом начале реализации проекта «Атайсал», который стартовал в марте 2021 года. Внести личный вклад в развитие близкой вашему сердцу родной деревни, села, города – большая радость, подчеркнул руководитель региона. И земляки его поддержали. На сегодняшний день реализовано почти 17 тысяч инициатив уроженцев Башкортостана на общую сумму более 1 миллиарда 200 миллионов рублей.

В июне 2021 года деревня Нижняя Чатра Буздякского района ожила после долгого застоя. Уроженка села Гульфина Нуррахмановна вместе со своей семьей привела в порядок сразу три объекта: родник, колодец и кладбище. Гиндуллины очистили территорию от мусора, огородили забором и построили декоративный домик. Они дали название роднику «Изгелек» – «Доброта». Конечно, свой вклад в благоустройство внесли и многие другие жители деревни.

Все вышли, все работали, им тоже хотелось, наверное, увидеть свою деревню вот такой красивой. Гульфина Гиндуллина, участница проекта «Атайсал»

На этом изменения не закончились. Жители давно хотели огородить кладбище, привести в порядок заброшенные могилы и демонтировать старое ограждение. Они собрали деньги на благоустройство и организовали уборку. Всего сельчане пожертвовали около 200 тысяч рублей.

Почти 40 миллионов рублей направил на благотворительность уроженец Чекмагушевского района. Руководитель сельхозпредприятия «Базы» Вадим Соколов, один из самых активных участников проекта «Атайсал», профинансировал строительство инфраструктурных объектов сразу в нескольких деревнях: автомобильного моста, асфальтированных дорог, установку фонтана в парке культуры и минарета мечети в селе Чекмагуш. Жители такие добрые дела оценили по достоинству.

Старый мост был очень плохой, на машине нельзя было проехать. Было опасно. Построили новый мост, бетонный, и заасфальтировали. Очень красиво и удобно теперь. Елена Латыпова, жительница Чекмагушевского района

Детские и спортивные площадки, капитальный ремонт социальных учреждений, благоустройство территорий – меценаты выбирали те направления, которые нуждались в срочном внимании. Лучшие проекты представили на выставке в Конгресс-холле «Торатау», где прошёл форум «Сила землячества».

Поддержка участников специальной военной операции и их семей стала одним из направлений проекта. Земляки собирают и отправляют на передовую всё самое необходимое: продукты питания, медикаменты, строительные материалы, бензопилы, электрогенераторы. И даже объявляют и закрывают сборы на дорогостоящие тепловизоры, камеры ночного видения, квадрокоптеры, противодронные ружья, рации. Все эти спецсредства помогают нашим защитникам выполнять поставленные перед ними задачи. А крупные предприятия, такие как Башнефтегеофизика, модернизируют грузовые «Уралы» в надежные броневики для перевозки личного состава и эвакуации раненых. Активно включились в работу и общественные организации Башкортостана. О своей деятельности они рассказали на круглом столе «Атайсал – помощь СВО»

Плетем сети, шьем балаклавы, собираем гумпомощь. Не можем остаться в стороне, потому что сами являемся матерями военнослужащих. Резида Ильясова, руководитель комитета матерей и жён военнослужащих СВО

Выступая на пленарной части форума, Радий Хабиров особенно выделил поддержку участников СВО и членов их семей. Если дома у родных нет проблем, то и от выполнения боевых задач на передовой бойцов ничего не отвлекает.

Сегодня в условиях специальной военной операции понятие землячества означает заботу о наших воинах и их семьях. Особые слова благодарности – всем, кто оказывает помощь защитникам Родины. Республика уже отправила на Донбасс 71 гумконвой. В зону СВО уехали четыре башкирских батальона. В ближайшее время на боевое слаживание отправится ещё одно добровольческое подразделение. Это опора нашей страны. И ваша помощь для них очень важна. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поддержку республикой своих военнослужащих в зоне СВО поставили в пример гости форума. Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, Герой России Анатолий Сафронов отметил, что Глава Башкортостана проявляет личную, можно даже сказать, отеческую заботу о своих земляках, воюющих с фашизмом на Украине.

На форуме присутствовало много уроженцев республики, которые сейчас проживают в других регионах, занимая руководящие должности на высших государственных постах, в госкорпорациях, работающих на федеральных телеканалах. Один из них, уроженец города Белорецка Павел Зарубин, автор и ведущий программы «Москва. Кремль. Путин», приехать лично не смог, но отправил землякам своё видеоприветствие.

Летом прошлого года в селе Бриштамак Белорецкого района открылась новая мечеть. Идея ее создания принадлежит местным уроженцам – предпринимателю Роберту Габитову и имам-хатыбу Мавлиту Султанову. Причем на призыв помочь откликнулись и другие сельчане. Так, одна из жительниц предоставила свой земельный участок, кто-то дал стройматериалы, а некоторые занялись оформлением документации. Не остался в стороне и паралимпийский чемпион Ирек Зарипов, который помог через проект «Атайсал». Прежде мусульмане села были вынуждены проводить обряды в мечетях в соседних населенных пунктах, теперь же они смогут делать это в родной деревне.

Идея возникла при строительстве мечети в селе Габдюково, где я также являлся спонсором. При помощи братьев мусульман. Я сам в исламе уже 8 лет. Как в родной деревне не построить мечеть? Три года назад по инициативе 2-3 людей мы приступили к строительству. Роберт Гарипов, предприниматель

Получаешь удовлетворение, когда помогаешь своей малой родине. Мы и до «Атайсал» помогали Зилаирскому району, селу Зилаир и деревне Матраево, где мы родились. Ирик Максютов, предприниматель /Зилаирский район/

Всего на сайте проекта зарегистрировано более 4600 участников. В лидерах по количеству поданных заявок – Калтасинский, Стерлитамакский, Краснокамский, Мелеузовский, Аскинский, Салаватский и Кигинский районы. Среди городов лидируют Стерлитамак, Салават, Агидель и Нефтекамск. На форуме «Сила землячества» Глава Башкортостана Радий Хабиров справедливо отметил, что проект «Атайсал» сплотил жителей и уроженцев республики.

Мы любим это мероприятие и приходим сюда с особым чувством. Мы реализуем мечту объединиться, быть вместе, гордо носить имя башкортостанца, делать добрые дела. И мы сейчас на хорошем пути. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также наградил государственными наградами и благодарностями активных участников проекта «Атайсал». Среди них фермеры и домохозяйки, студенты, пенсионеры, волонтёры. Орденами Салавата Юлаева Глава Башкортостана отметил инициатора проекта Фарита Гиндулина и волонтёра Севастопольского военно-морского госпиталя Алину Марьину. Наша землячка помогает ухаживать за ранеными солдатами из Башкирии и держит связь с их родственниками. Одним из тех, кто поднимался за наградой на сцену, также стал доктор Российской академии естественных наук Михаил Малюшин, уроженец Кармаскалинского района. Он помог отремонтировать классы в школе села Подлубово, детский сад, сельскую библиотеку, приобрести для клуба зрительские кресла и открыть зал трудовой доблести в администрации муниципалитета. И каждый раз рад возвращаться в свои родные края.

Для меня было таким счастьем пройти от Орловки до Подлубово. Радовался нашей природе. В детстве я этого не замечал, пришло с возрастом, наверное. Михаил Малюшин, доктор Российской академии естественных наук

С удовольствием помогает своим землякам и уроженец Учалинского района, ректор Казанского национального исследовательского технического университета Тимур Алибаев. И пусть приезжать на малую родину удается редко, но связь с родным краем он не теряет.

Я на связи и со своими земляками, и с главой администрации Учалинского района. Поддерживаю школу, в которой учился, строим мечети, учим детей, всё, что нужно для родной земли, делаем. Тимур Алибаев, ректор Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева

Активное участие в проекте принимает молодое поколение. Дети и подростки помогают благоустраивать общественные пространства, а уроженцы Башкортостана, проживающие в других регионах, поддерживают своих земляков. В этом году в Москве организовали самый масштабный ифтар в священный месяц Рамадан.

В прошлом году мы их проводили несколько и в этом году тоже. Мы пригласили более 300 человек из Башкортостана, и в итоге именно объединением башкир Москвы накормили более тысячи человек. Рамиль Биккужин, меценат /Москва/

Не забывают о своей малой родине и артисты. Уроженец Альшеевского района Анвар Нургалиев старается превратить улицы родной деревни Аврюзтамак в оазис.

Я посадил очень много разных деревьев. Хотя у меня уже там нет родителей, но когда деревья благоухают, люди радуются. Анвар Нургалиев, народный артист Республики Башкортостан

Ещё одна инициатива руководства Башкортостана – республиканский конкурс «Трезвое село». Он проводится уже четвертый год подряд, и за это время в нём приняли участие более 3000 населенных пунктов. В этом году победителями и призерами в четырех номинациях были признаны 12 населённых пунктов. Радий Хабиров вручил главам администраций и сельсоветов дипломы и денежные сертификаты, которые можно будет потратить на нужды села.