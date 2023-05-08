В Башкирии парень угнал у дяди машину и врезался на ней в столб

Юноша решил взять автомобиль у дяди, который на праздники приехал погостить к своей сестре. Также выяснилось, что ночью парень был в гостях у своего приятеля, вместе с которым они распивали алкоголь. Сначала юноша с другом решил послушать музыку в автомобиле своего дяди, а затем — прокатиться. Злоумышленник похитил у своего дяди ключи от авто и сел за руль. Однако юноша не справился с управлением и въехал в столб. Двое приятелей испугались и сбежали с места аварии, бросив авто.