Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с врио Главы ЛНР

– Между Луганской Народной Республикой и Башкортостаном сложились дружеские отношения. Благодарю всех жителей Башкортостана, которые оказывают нам поддержку, приезжают на Донбасс и работают здесь. Вы провели огромную работу по восстановлению наших населённых пунктов, – подчеркнул Леонид Пасечник. – Вы тоже можете всегда рассчитывать на нашу помощь. Жители Луганщины – очень отзывчивые люди. Вместе, единой страной мы справимся со всеми вызовами, с которыми сталкиваемся сегодня.