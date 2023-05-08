Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с врио Главы ЛНР

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с врио руководителя Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Встреча прошла в рамках рабочей поездки Радия Хабирова на Донбасс.
Глава Башкирии поздравил жителей Донбасса с наступающим Днем Победы и рассказал про возможность принять в республике детей из ЛНР для отдыха и оздоровления в санаториях и лагерях региона.
– Для организации эффективного взаимодействия по всем направлениям предлагаем открыть в Луганской Народной Республике официальное представительство Башкортостана, – заявил Радий Хабиров. – Для его размещения мы готовы восстановить здание, которое вместе сможем подобрать. Кроме того, планируем отправить к вам первую бизнес-миссию, которая начнёт налаживать предпринимательские контакты.
Слова Радия Хабирова поддержал Леонид Пасечник:
– Между Луганской Народной Республикой и Башкортостаном сложились дружеские отношения. Благодарю всех жителей Башкортостана, которые оказывают нам поддержку, приезжают на Донбасс и работают здесь. Вы провели огромную работу по восстановлению наших населённых пунктов, – подчеркнул Леонид Пасечник. – Вы тоже можете всегда рассчитывать на нашу помощь. Жители Луганщины – очень отзывчивые люди. Вместе, единой страной мы справимся со всеми вызовами, с которыми сталкиваемся сегодня.