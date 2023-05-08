В Уфе прошел хоккейный турнир памяти Вениамина Недошивина

В столице Башкирии на площадке спортивного комплекса «Уфа-Арена» состоялся хоккейный турнире памяти Героя Советского Союза Недошивина Вениамина Георгиевича» среди детей 2014 года рождения, приуроченный к 78-й годовщине Дня Победы. Организаторами турнира выступили УФСБ по Республике Башкортостан, АНО «ХК Уфа» и АНО «ХК Салават Юлаев».
По итогу соревнований призовые места распределились следующим образом. Индивидуальные результаты:
В номинации «Лучший снайпер» - игрок команды хоккейного клуба «Ястребы» с. Чекмагуш Артём Султангареев.
В номинации «Лучший вратарь» - игрок команды хоккейного клуба «Салават Юлаев-2» г. Уфа Никита Крутов.
В номинации «Лучший защитник» - игрок команды хоккейного клуба «Уфа» г. Уфа Карим Мифтахов.
В номинации «Лучший нападающий» - игрок команды хоккейного клуба «Школы им. М.М.Азаматова» г. Уфа Ярослав Филиппов.
Номинация «Девочки в хоккее» – игроки хоккейного клуба «Уфа» Елизавета Васильева, Валерия Петрова и игрок команды хоккейного клуба «Школы им. М.М.Азаматова» Малика Давлетбаева.
Призовые мечта в командном завете заняли следующие клубы.
3 место: ХК «Ястребы» (с. Чекмагуш).
2 место: ХК «Салават Юлаев-2» (г. Уфа).
1 место: ХК «Уфа» (г. Уфа).