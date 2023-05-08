В Уфе прошел хоккейный турнир памяти Вениамина Недошивина

В столице Башкирии на площадке спортивного комплекса «Уфа-Арена» состоялся хоккейный турнире памяти Героя Советского Союза Недошивина Вениамина Георгиевича» среди детей 2014 года рождения, приуроченный к 78-й годовщине Дня Победы. Организаторами турнира выступили УФСБ по Республике Башкортостан, АНО «ХК Уфа» и АНО «ХК Салават Юлаев».