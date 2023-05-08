В Уфе спасатели помогли кошке, которую скинули с 9 этажа неизвестные

В башкирской столице спасатели помогли спасти кошку, которую выбросили с 9 этажа. Животное приземлилось на навес дома по улице Мусы Джалиля.

По информации Госкомитета Башкирии по ЧС, в настоящее время неизвестно, что жестоко обошелся с домашним питомцем. Кошка, застрявшая на навесе долго и жалобно мяукала, пока неравнодушные граждане не вызвали подмогу.