В Уфе ранее судимый мужчина обокрал пенсионера

В полицию Уфы обратилась местная жительница с заявлением. По словам женщины, у ее отца похитили деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
По информации правоохранительных органов, вором оказался ранее судимый житель города Кумертау. Мужчина в день совершения преступления находился в квартире своей знакомой и распивал спиртные напитки. Узнав, что в соседней квартире проживает пожилой мужчина, злоумышленник решил проникнуть в квартиру под предлогом воспользоваться туалетом.
После проникновения в квартиру, преступник начал лазить по карманам куртка, пока это не заметил хозяин квартиры и не попросил прекратить. Злоумышленник не обратил на пожилого человека внимания, вытащил из кошелька 1500 рублей и покинул помещение. По данному факту возбуждено уголовное дело.