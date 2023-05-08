В Уфе ранее судимый мужчина обокрал пенсионера

В полицию Уфы обратилась местная жительница с заявлением. По словам женщины, у ее отца похитили деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По информации правоохранительных органов, вором оказался ранее судимый житель города Кумертау. Мужчина в день совершения преступления находился в квартире своей знакомой и распивал спиртные напитки. Узнав, что в соседней квартире проживает пожилой мужчина, злоумышленник решил проникнуть в квартиру под предлогом воспользоваться туалетом.