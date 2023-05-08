В Башкирии парень угнал автомобиль родственников

В Дуванском районе Башкирии задержали 18-летнего парня, который угнал автомобиль у своего дяди. Родственник об угоне узнал от сотрудников полиции, когда те появились на пороге его дома.

Было установлено, что ночью племянник потерпевшего был в гостях у своего приятеля, где они употребляли алкоголь. После распития спиртного злоумышленники сперва решили послушать музыку в автомобиле дяди, а потом прокатиться.