Радий Хабиров подвел итоги рабочей поездки на Донбасс

В преддверии 9 Мая Глава республики отправился на Донбасс в зону специальной военной операции. Руководитель региона встретился с бойцами республиканских добровольческих батальонов и мобилизованными земляками. Радию Хабирову было важно своими глазами увидеть условия службы, пообщаться лично с ребятами. Военнослужащие сейчас выполняют свой долг на Запорожском и Херсонском направлениях. Глава Башкортостана поздравил бойцов с 9 Мая и вручил государственные награды.

Еще вчера они не знали друг друга, сегодня – плечом к плечу стоят на защите Родины. За тысячи километров от родного дома особенно важно ощутить поддержку и того, кто рядом, и тех, кто остался в республике.

Мобилизованные в конце прошлого года приехали в зону СВО. Пришлось на ходу организовывать быт. До домашнего уюта, конечно, далеко, впрочем, не за этим ехали. Лишь бы было, где выспаться, поесть и помыться.

Глава Башкортостана Радий Хабиров навестил военнослужащих, чтобы понять, как устроились, служат и воюют бойцы, мобилизованные из республики. Увидел не только бытовую картину, но и место дислокации.

Километровые окопы вырыли вручную, чтобы можно было укрыться во время обстрелов, а при необходимости вести бой. Большинство военнослужащих из Башкортостана на передовой вместе. Поддерживают друг друга. Во время поездки Глава республики подарил ребятам боевые ножи.

Радий Хабиров общался с бойцами, интересовался, что еще необходимо для службы. А вот сами ребята все спрашивали: как дела дома?

Дома хорошо всё. Мы переживаем за вас, чтобы вы приехали живыми и здоровыми. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Задача бойцов – выполнять свой служебный долг, не переживая за близких и родных, оставшихся дома. Заботу о них, подчеркнул еще раз Радий Хабиров, республика берет на себя. Военнослужащие из Башкортостана имеют право на множество льгот и пособий. Преференции есть и у членов их семей. Например, с марта выдают бесплатные образовательные сертификаты, во всех университетах страны появится специальная квота в 10% бюджетных мест для детей участников СВО. Поддерживают бойцов и власти, и простые жители. Кто-то вяжет маскировочные сети, другие собирают гуманитарную помощь. Республика объединилась в порыве поддержать бойцов. Каждый по-своему вкладывается. Так, в блиндажах рядом с оружием – детские рисунки. Как знак, ради кого идет борьба.

В рабочей поездке Глава республики посетил три полка. В двух служат по две тысячи бойцов из Башкортостана, в третьем – ещё 600 человек. Все они дислоцируются в разных местах: в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Радий Хабиров побывал во всех.

Радий Хабиров побывал и в уже знаменитом КПП в виде башкирской юрты, ее организовал Марат Зулькарнаев. Глава заметил: на всех КПП, которые охраняют ребята из республики, развевается флаг Башкортостана.

Во время рабочей поездки на Донбасс Радий Хабиров встретился с бойцами башкирского батальона имени Салавата Юлаева, который входит в структуру Росгвардии. Ребят проводили в зону СВО в декабре прошлого года. Это третий добровольческий батальон из республики. Глава Башкортостана поздравил личный состав подразделения с наступающим Днём Победы и наградил медалью генерала Шаймуратова.

Очень горжусь нашими ребятами. Они даже с точки зрения обустройства всё грамотно сделали. Очень дисциплинированно несут боевую вахту, мужественно ведут себя. Я передал, что республика гордится ими. У нас есть ясное понимание, что нужно. В одном из подразделений просят больше стройматериалов, чтобы окапываться. Выполним их просьбу. Ещё раз говорю, что весь Башкортостан может гордиться нашими ребятами. Лично я очень горжусь ими и с огромными впечатлениями еду домой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан