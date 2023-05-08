В Уфе провели парад у дома ветерана Гаяна Салихова и блокадницы Людмилы Цареградской

Сегодня в Ленинском районе Уфы состоялся Парад Победы у дома ветерана Великой Отечественной войны Гаяна Салихова и блокадницы Ленинграда Людмилы Цареградской.

Курсанты, кадеты и учащиеся шаймуратовских классов торжественным маршем проходят во дворе дома №47 по улице Мустая Карима. Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны Гаян Салихов. На фронт его призвали в 1944-м, когда Гаяну Ахияровичу едва исполнилось 17 лет. Великую Победу встретил по пути на Дальневосточный фронт на станции «Зима». Но война для Гаяна Салихова 9 мая 1945 года не закончилась. Он участвовал еще в боях за Маньчжурию.

В 45-м году, в августе, объявили войну с Японией. Вот мы там участвовали, два-три месяца. Много было убитых, много раненых Гаян Салихов, ветеран Великой Отечественной войны

Этот парад у дома посвящен еще одному человеку, который прошел сквозь невзгоды войны. Жительнице блокадного Ленинграда Людмиле Цареградской было всего три года, когда Германия напала на Советский Союз. Но, несмотря на возраст, в ее памяти отложились некоторые фрагменты тех страшных лет. Сегодняшний парад и песни военных лет вновь навеяли тяжелые воспоминания.

Я даже помню, как мы в эвакуацию ехали. Говорят, что маленькие дети не запоминают. Это неправда, я на всю жизнь запомнила, как мы по Ладоге ехали. Людмила Цареградская, жительница блокадного Ленинграда

На сегодняшний день в Ленинском районе Уфы проживает 2422 труженика тыла, двое блокадников Ленинграда и вдовы участников Великой Отечественной войны. Из ветеранов же остался только Гаян Салихов.

Это легендарный человек, который жив и радует присутствием. Олег Котов, глава администрации Ленинского района г. Уфы