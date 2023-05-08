В преддверии Дня Победы на аэродроме под Уфой провели показательные полеты

Накануне Дня Великой Победы на аэродроме под Уфой провели показательные полеты. Летчики отработали сложные воздушные фигуры, а также скоростные пролеты, которые уже завтра покажут на параде в столице Башкирии. Эскадрилью из пяти вертолетов и девяти самолетов можно будет посмотреть завтра на главном телеканале республики. Напомним, трансляция Парада Победы начнется в 12:00 часов.

На аэродроме – настоящее оживление. Все хотят сфотографироваться на фоне крылатых машин и дотронуться до них. Праздник открывает легендарный самолет, разработанный по указанию Иосифа Сталина в 1946-м году.

Для летчиков – это тренировочный полет перед воздушным парадом, который состоится уже завтра в Уфе. В нем примут участие пять вертолетов и девять самолетов. Столько воздушных судов одновременно еще не выступали в республике. Как говорят организаторы, скоростные пролеты будут практически, как в Москве. Сегодня же на высший пилотаж приехали посмотреть и дети войны.

Здесь же провели праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов, прямо в чистом поле работали парикмахеры. Также каждый желающий мог поучаствовать в лотерее или пострелять из лазерного оружия.