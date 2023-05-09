В Башкирии по вине пьяного водителя «Волги» погибла пассажирка

Когда мужчина очнулся, он попытался вызвать на место помощь по телефону. Но, к этому моменту, его уже начали доставать из искореженной машины прибывшие на место спасатели. К сожалению, пассажирка «Волги» в аварии погибла – ее придавило тяжелым автомобилем. По всей видимости, во время ДТП она выпала из автомобиля через открытый люк на крыше.