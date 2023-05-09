В Башкирии по вине пьяного водителя «Волги» погибла пассажирка

В Ишимбайском районе Башкирии по вине нетрезвого водителя автомобиля ГАЗ-3102 погибла пассажирка. Накануне суд вынес ему приговор.
Трагедия произошла в июне прошлого года. По словам подсудимого, с заднего сиденья упал пакет, из-за чего он отвлекся. Мужчина попытался поднять его, перекинулся назад, в этот момент автомобиль повело влево, после чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.
Когда мужчина очнулся, он попытался вызвать на место помощь по телефону. Но, к этому моменту, его уже начали доставать из искореженной машины прибывшие на место спасатели. К сожалению, пассажирка «Волги» в аварии погибла – ее придавило тяжелым автомобилем. По всей видимости, во время ДТП она выпала из автомобиля через открытый люк на крыше.
Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.
Фото: ГИБДД по РБ.