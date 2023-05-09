ФК «Уфа» уступил «Родине» в Москве

Как вы видели, мы в этой игре бились до конца. Где-то чего-то не хватает, но мы хотим, чтобы клуб остался в Первой лиге. Чтобы не было проблем у клуба, мы верим в это.

Александр Сандрачук, защитник ФК «Уфа»