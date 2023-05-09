ФК «Уфа» уступил «Родине» в Москве

Футбольный клуб «Уфа» потерпел поражение в гостевом матче 30-го тура Первой Лиги от московской «Родины». Хозяева открыли счёт после ошибки вратаря уфимцев Хазбулата Хамхоева.
В начале второго тайма «Родина» увеличила преимущество после гола Мухаммада Султонова. Уфимцы тут же смогли один мяч отыграть после забитого пенальти Алексея Евсеева. Концовка встречи осталась за нашей командой, но голов больше не было. 2:1 – победа «Родины».
Следующий матч «Уфа» сыграет на стадионе «Нефтяник» 13 мая против красноярского «Енисея».