В Башкирии прошел республиканский турнир по дзюдо среди юниоров до 15 лет

В Булгаково состоялся республиканский турнир по дзюдо среди девушек и юношей до 15 лет, посвященный Дню Победы и приуроченный к столетию Министерства спорта Башкортостана. В нём приняли участие порядка 250 дзюдоистов нашей республике.
Сергей Иванов представляет кумертаускую школу дзюдо. Она славится немалым количеством мастеров и кандидатов в мастера спорта. На соревнованиях в Булгаково Иванов выступал в вестовой категории до 34 килограммов. Чтобы бороться за третье место, Сергею нужно было победить дзюдоиста из Уфимского района. Схватка складывалась непросто, но Иванов взял свой захват, начал атаковать и уложил соперника.
А вот Эдгар Кулиев занимается дзюдо почти десять лет. Тем не менее серьёзных достижений у спортсмена пока ещё нет. Соревнования в Булгаково – отличный шанс для Кулиева заявить о себе. Да и сам Эдгар уверен, что сможет попасть в тройку сильнейших в своей весовой категории
Соревнования в Булгаково проводились с целью увеличения количества занимающихся дзюдо в сельской местности. Поэтому на турнир не были допущены члены сборной Башкортостана, а только те, кто занял места ниже шестого на прошедшем первенстве республики по дзюдо. Такие спортсмены могут получить на соревнованиях необходимый соревновательный опыт и спортивные разряды.
Первые два турнира серии прошли в Красноусольске и Бирске. Заключительный четвёртый состоится 21 мая в Буздяке.