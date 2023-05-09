В Башкирии прошел республиканский турнир по дзюдо среди юниоров до 15 лет

В Булгаково состоялся республиканский турнир по дзюдо среди девушек и юношей до 15 лет, посвященный Дню Победы и приуроченный к столетию Министерства спорта Башкортостана. В нём приняли участие порядка 250 дзюдоистов нашей республике.

Сергей Иванов представляет кумертаускую школу дзюдо. Она славится немалым количеством мастеров и кандидатов в мастера спорта. На соревнованиях в Булгаково Иванов выступал в вестовой категории до 34 килограммов. Чтобы бороться за третье место, Сергею нужно было победить дзюдоиста из Уфимского района. Схватка складывалась непросто, но Иванов взял свой захват, начал атаковать и уложил соперника.

Я уже тренируюсь седьмой год, меня привел папа ещё на подготовку в садике. Когда все спали, я уходил на тренировку, тренировался. Был момент, когда не охота было идти, но папа привёл меня. Сергей Иванов, участник соревнований /г. Кумертау/

А вот Эдгар Кулиев занимается дзюдо почти десять лет. Тем не менее серьёзных достижений у спортсмена пока ещё нет. Соревнования в Булгаково – отличный шанс для Кулиева заявить о себе. Да и сам Эдгар уверен, что сможет попасть в тройку сильнейших в своей весовой категории

Я чуть-чуть сомневался, боялся чуть-чуть. Понял, что мой соперник слишком резкий и сам боится меня. Я его опередил и бросил. Да, я считался более опытным. Эдгар Кулиев, участник соревнований /г. Уфа/

Соревнования в Булгаково проводились с целью увеличения количества занимающихся дзюдо в сельской местности. Поэтому на турнир не были допущены члены сборной Башкортостана, а только те, кто занял места ниже шестого на прошедшем первенстве республики по дзюдо. Такие спортсмены могут получить на соревнованиях необходимый соревновательный опыт и спортивные разряды.

Здесь проводится третий турнир серии турниров в сельской местности. Федерация дзюдо РБ задумала такую серию из четырех турниров, проводятся в разных районах РБ, чтобы дзюдо было доступно не только для города, но и пришло в сёла. Денис Буяк, исполнительный директор Федерации дзюдо Республики Башкортостан