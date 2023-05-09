Радий Хабиров поздравил жителей Башкортостана с Днём Победы

Мы преклоняемся перед подвигом воинов, отдавших жизнь за Родину. Благодарим фронтовиков и тружеников тыла, детей войны за несгибаемую силу духа, мужество и стойкость. Сегодня на защиту страны под Знаменем Победы вновь встали доблестные сыны России, настоящие патриоты, достойные воинской славы наших предков. Всем миром мы приближаем разгром фашизма. Знаем, что «Наше дело правое! Победа будет за нами!».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан