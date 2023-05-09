Радий Хабиров поздравил жителей Башкортостана с Днём Победы

С 78-й годовщиной Великой Победы поздравил ветеранов и тружеников тыла Глава Башкирии. Радий Хабиров отметил, что 9 мая 1945 года – священная для всех нас дата, праздник доблести и героизма советского народа, защитившего от фашизма не только нашу страну, но и весь мир.

Мы преклоняемся перед подвигом воинов, отдавших жизнь за Родину. Благодарим фронтовиков и тружеников тыла, детей войны за несгибаемую силу духа, мужество и стойкость. Сегодня на защиту страны под Знаменем Победы вновь встали доблестные сыны России, настоящие патриоты, достойные воинской славы наших предков. Всем миром мы приближаем разгром фашизма. Знаем, что «Наше дело правое! Победа будет за нами!».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров поздравил жителей Башкортостана с Днём Победы

Руководитель региона пожелал героям крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа. Напомним, свои поздравления с великим праздником в адрес Главы Башкирии направил Президент России Владимир Путин, а также председатель правительства страны Михаил Мишустин и полпред Президента в ПФО Игорь Комаров.

Фото: пресс-служба Главы РБ

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