Радий Хабиров поздравил жителей Башкортостана с Днём Победы

С 78-й годовщиной Великой Победы поздравил ветеранов и тружеников тыла Глава Башкирии. Радий Хабиров отметил, что 9 мая 1945 года – священная для всех нас дата, праздник доблести и героизма советского народа, защитившего от фашизма не только нашу страну, но и весь мир.
Руководитель региона пожелал героям крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа. Напомним, свои поздравления с великим праздником в адрес Главы Башкирии направил Президент России Владимир Путин, а также председатель правительства страны Михаил Мишустин и полпред Президента в ПФО Игорь Комаров.
Фото: пресс-служба Главы РБ