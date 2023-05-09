В День Победы Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Минигали Шаймуратова

Торжественные мероприятия начались на Советской площади в Уфе с возложения цветов к памятнику генералу Минигали Шаймуратову. В церемонии принял участие Глава республики Радий Хабиров.

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Минигали Шаймуратову началась в 10:00. Официальную делегацию, прибывшую на Советскую площадь для участия в мероприятии, возглавил Глава Башкортостана.

Слева и справа от памятника расположились «коробки» из представителей и руководителей силовых структур и ведомств, ветеранов Вооруженных сил, ветеранских и общественных организаций, юнармейцев и шаймуратовцев. Первым корзину с цветами в дань памяти всех павших защитников Отечества от имени многонационального народа Башкортостана возложил Радий Хабиров. Завершилось мероприятие выносом государственных флагов России и республики, а также знамени 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.