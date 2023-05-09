В парке Победы в Уфе состоялось возложение цветов к Вечному огню

Торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и мемориалам состоялась в уфимском парке Победы. В мероприятии принял участие Глава республики, а также ветераны, труженики тыла. Съёмочная группа БСТ работает на одной из главных площадок праздника.

Полчаса назад здесь стартовали торжественные мероприятия с участием Главы республики Радия Хабирова. Мероприятие началось с традиционной церемонии возложения цветов к Вечному огню под музыку духового оркестра. Погибших, сражаясь за Родину, почтили минутой молчания Цветы также возложили к памятникам Героев Советского Союза Минигали Губайдуллина и Александра Матросова, к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, к бюстам генералов Шаймуратова и Кусимова. Дань памяти отдали бойцам отдали возле плиты Знамённого ряда. В этом году он пополнился фамилиями Героев России, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.