В Бурзянском районе стартовали праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят на центральной площади села Старосубхангулово. Торжественные мероприятия сегодня проходят по всей республике. Наши корреспонденты работают в разных городах и районах Башкортостана. В годы Великой Отечественной войны уроженцы Бурзянского района в тылу вносили свой вклад в бесперебойное снабжение Красной армии продовольствием, а в 1943 году поддержали 112-ю Башкирскую кавалерийскую дивизию, отправив поголовье лошадей. Более двух тысяч бурзянцев отправились добровольцами на фронт. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят на центральной площади села Старосубхангулово.

Атмосфера и настроение в Бурзянском районе праздничные, а вот погода прохладная. Ночью температура упала до нуля градусов. Тем не менее весеннее солнышко уже начинает припекать. Тёплыми словами потомки победителей сегодня вспоминают своих защитников. В годы Великой Отечественной войны из Бурзянского района на фронт отправились 2227 человек, 1273 солдата вернулись домой с победой. Остальные погибли на полях сражений, или пропали без вести. К сожалению, до 78-й годовщины Победы не дожил ни один ветеран, но потомки помнят о них и никогда не забудут героизм и отвагу своих земляков.

Стоит также добавить, что в годы Великой Отечественной войны население района внесло посильный вклад в создание танковой колонны. С 23 по 25 февраля 1944 года на формирование колонны Александра Морозова район собрал почти полмиллиона рублей. Активно участвовали колхозники в сборе денежных средств на создание авиаэскадрильи «Комсомолец Башкирии». Без поддержки не осталась и легендарная 112-я Башкавдивизия. На фронт отправляли не только лошадей, но и корм для животных, продукты питания и теплые вещи для кавалеристов. И сейчас также активно земляки поддерживают участников специальной военной операции, которые на Донбассе борются с вновь поднявшим голову фашизмом.