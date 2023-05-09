В Башкирии Роспотребнадзор закрыл ларек с шаурмой, где отравились 17 человек

В Мелеузе накануне произошло массовое отравление шаурмой. Пострадали 17 человек, среди них девять несовершеннолетних. Роспотребнадзор по республике начал эпидемиологическое расследование.

Как сообщается в телеграм-канале ведомства, проводятся все необходимые лабораторные исследования, а также проверка персонала заведения. Сотрудниками Роспотребнадзора точка продажи шаурмы закрыта и опечатана. Отмечается, что угроза распространения инфекции отсутствует.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Виновные понесут ответственность. Управление Роспотребнадзора по РБ

Напомним, по факту массового пищевого отравления шаурмой в Мелеузе Следственный комитет по республике возбудил уголовное дело.