В Башкирии Роспотребнадзор закрыл ларек с шаурмой, где отравились 17 человек

В Мелеузе накануне произошло массовое отравление шаурмой. Пострадали 17 человек, среди них девять несовершеннолетних. Роспотребнадзор по республике начал эпидемиологическое расследование.
Как сообщается в телеграм-канале ведомства, проводятся все необходимые лабораторные исследования, а также проверка персонала заведения. Сотрудниками Роспотребнадзора точка продажи шаурмы закрыта и опечатана. Отмечается, что угроза распространения инфекции отсутствует.
Напомним, по факту массового пищевого отравления шаурмой в Мелеузе Следственный комитет по республике возбудил уголовное дело.
Фото: https://t.me/rospotrebnadzor_02