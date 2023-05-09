Радий Хабиров: «В этом году День Победы проходит по-особому»

В этом году День Победы проходит по-особому. Мы живем в переломную эпоху, и в этом празднике сегодняшние наши военнослужащие черпают силы для будущих побед. Низкий поклон нашим ветеранам и тем, кто, продолжая славные ратные традиции героических предков, сегодня защищает Отечество, решает задачи специальной военной операции.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан