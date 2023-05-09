Радий Хабиров: «В этом году День Победы проходит по-особому»

Сегодня в Уфе состоялся традиционный Парад Победы, в котором приняли участие более полутора тысяч человек, 21 расчет, а также боевая техника, вертолёты и самолеты. Такими результатами поделился Глава Башкортостана Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях.

Фото №1 - Радий Хабиров: «В этом году День Победы проходит по-особому»

Руководитель региона отметил, что власти республики приняли решение проводить такие парады каждый год и держат данное слово. В этом году по проспекту Октября прошли военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, сотрудники учреждений силовых структур, дислоцирующихся в Уфе, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты и кадеты учебных заведений Башкортостана.

В этом году День Победы проходит по-особому. Мы живем в переломную эпоху, и в этом празднике сегодняшние наши военнослужащие черпают силы для будущих побед. Низкий поклон нашим ветеранам и тем, кто, продолжая славные ратные традиции героических предков, сегодня защищает Отечество, решает задачи специальной военной операции.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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