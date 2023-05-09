Радий Хабиров: «В этом году День Победы проходит по-особому»

Сегодня в Уфе состоялся традиционный Парад Победы, в котором приняли участие более полутора тысяч человек, 21 расчет, а также боевая техника, вертолёты и самолеты. Такими результатами поделился Глава Башкортостана Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях.
Руководитель региона отметил, что власти республики приняли решение проводить такие парады каждый год и держат данное слово. В этом году по проспекту Октября прошли военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, сотрудники учреждений силовых структур, дислоцирующихся в Уфе, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты и кадеты учебных заведений Башкортостана.