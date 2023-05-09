В Уфе проходит торжественное собрание, посвященное Дню Победы
В эти минуты в Уфе в концертном зале «Башкортостан» продолжается
торжественное собрание, посвященное Дню Победы. На месте работает съемочная
группа БСТ.
Торжественное собрание в концертном зале «Башкортостан»
началось с внесения государственных флагов и знамени Победы. После этого
прозвучали гимны России и Башкортостана. Перед собравшимися в зале выступил
Радий Хабиров.
Дорогие
ветераны! Товарищи военнослужащие! Уважаемые участники парада! Сердечно
поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы советского народа в Великой
Отечественной войне! Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения поколению
победителей. В наших сердцах всегда будет жива память о подвиге
героев-фронтовиков, тружеников тыла, детей войны. Низкий поклон всем нашим
воинам, которые сегодня героически защищают Отечество, бьются с нацизмом на
Украине. Мы желаем им достойно выполнить боевые задачи. Ждём дома живыми и
невредимыми. Они для нас – настоящие герои. Благодарю всех жителей республики,
которые сплотились в эти судьбоносные дни. Проявляют свой патриотизм, искренне
поддерживают наших воинов и нашего Президента. В День Победы вспомним поименно
всех, кто отдал жизнь за Родину. Прошу всех почтить память героев минутой
молчания. Уважаемые товарищи! Наш долг – хранить историческую память и быть
верными нашему Отечеству. Желаю вам, дорогие наши ветераны, военнослужащие,
всем жителям республики крепкого здоровья и мирного неба над головой! Вечная
слава народу-победителю! С праздником вас, дорогие друзья! С Днём Победы! Ура,
товарищи!
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Сразу после своего выступления Глава Башкортостана
вручил несколько государственных наград присутствующим в зале. Орден генерала Шаймуратова получил участник
Великой Отечественной войны, 100-летний Иван Ефременко. Среди награждённых
также участники специальной военной операции и сотрудники силовых структур.
Официальная же часть мероприятия продолжилась
торжественным концертом, посвященным 78-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. На сцене показали 12 музыкальных номеров.