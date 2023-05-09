В Уфе проходит торжественное собрание, посвященное Дню Победы

Дорогие ветераны! Товарищи военнослужащие! Уважаемые участники парада! Сердечно поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне! Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения поколению победителей. В наших сердцах всегда будет жива память о подвиге героев-фронтовиков, тружеников тыла, детей войны. Низкий поклон всем нашим воинам, которые сегодня героически защищают Отечество, бьются с нацизмом на Украине. Мы желаем им достойно выполнить боевые задачи. Ждём дома живыми и невредимыми. Они для нас – настоящие герои. Благодарю всех жителей республики, которые сплотились в эти судьбоносные дни. Проявляют свой патриотизм, искренне поддерживают наших воинов и нашего Президента. В День Победы вспомним поименно всех, кто отдал жизнь за Родину. Прошу всех почтить память героев минутой молчания. Уважаемые товарищи! Наш долг – хранить историческую память и быть верными нашему Отечеству. Желаю вам, дорогие наши ветераны, военнослужащие, всем жителям республики крепкого здоровья и мирного неба над головой! Вечная слава народу-победителю! С праздником вас, дорогие друзья! С Днём Победы! Ура, товарищи!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан