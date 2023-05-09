В Стерлитамаке прошел парад Победы

В Стерлитамаке на параде – техника военных лет, на трибунах – труженики тыла и дети фронтовиков, с портретами по городу сегодня прошли внуки. Праздник в первую очередь для тех, кто был на фронте, сражаясь за победу, а также для тех, кто остался в тылу, но не в стороне. Все шли к одной цели. Труженики обеспечивали солдат едой, одеждой и техникой, часть которой дошла и до наших дней.

Увидеть парад лично пришли и труженики тыла. Это люди, которым уже за 80 лет. Они работали для фронта, обеспечивали питанием, но голодали, чинили технику на производствах и не сломались сами.

В Стерлитамаке живёт одна из тех, кто трудился в тылу во время Великой Отечественной. Сегодня Райса Фазлыевна отмечает День Победы, а через месяц планирует отпраздновать свой 96-й день рождения.

Весь праздник, концерты, парад – всё это в первую очередь для тех, кто сделал вклад в победу в Великой Отечественной войне. Так из года в год благодарят погибших и выживших участников того времени. Осталась память и в металлическом обличии. В Стерлитамак из крупнейшего в Европе музея, который носит имя Вадима Задорожного, привезли технику времён войны. Также в параде участвовали уже более современные машины. Шасси МАЗ-7917 для Тополя-М до этой весны находилось в Алкино-2. Баллистическая установка, конечно, не рабочая. Техника останется в Стерлитамаке и следующее появление в городе запланировано ровно через год.