День Победы-2023: как празднуют 9 Мая в Бурзянском районе

В годы Великой Отечественной войны жители Бурзянского района собрали деньги для формирования танковой колонны и создания авиаэскадрильи «Комсомолец Башкирии». Лошадьми башкирской породы пополняли 112-ю Башкавдивизию. Сегодня бурзянцы также вспоминали о своих фронтовиках, которые вернулись домой с победой, и тех, кто погиб смертью храбрых на полях сражений.

Праздничный концерт стал продолжением торжественной программы в селе Старосубхангулово Бурзянского района, посвященной 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В 40-х годах прошлого века на защиту Родины и борьбу с фашизмом отправились 2227 местных жителей, 1273 бойца Красной армии вернулись домой с победой, остальные погибли или пропали без вести. К сожалению, до сегодняшнего дня не дожил ни один из участников Великой Отечественной войны, но память о героях живёт в сердцах их потомков.

Всё для фронта, всё для победы. В годы Великой Отечественной жители Бурзянского района внесли свой вклад в разгром фашистов. В тылу женщины и дети обеспечивали солдат продуктами питания, фермеры отправляли на передовую лошадей для 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, корма для животных. А в феврале 1944 года жители всегда за два дня собрали почти полмиллиона рублей для формирования танковой колонны. Активно участвовали в сборе денежных средств на создание авиаэскадрильи «Комсомолец Башкирии. Сегодня всем районом поддерживают и участников специальной военной операции.

Для проведения праздничного парада в селе Старосубхангулово перекрыли центральную улицу. Жители смогли увидеть военную технику, фронтовые внедорожники, мотоциклы. Также в шествии приняли участие военнослужащие района – ветераны боевых действий в Чечне и Афганистане, пограничники, моряки, десантники.

Запахи полевой кухни чувствовались по всей улице, поэтому от желающих попробовать солдатской каши не было отбоя. Она пришлась по душе и детям, и взрослым.