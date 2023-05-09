Боевой путь: истории ветеранов Великой Отечественной войны из Башкирии

В годы Великой Отечественной войны из Башкортостана на фронт ушли более 710 тысяч человек, из них около 300 тысяч человек погибли. И с каждым годом героев, подаривших нам победу, становится все меньше. Да и возраст уже не просто преклонный – почти всем под 100 лет. Но их свидетельства по-прежнему для нас бесценны.

Свой почти 100-летний юбилей Явдат Гилязов отмечает в кругу родных и близких. И даже старое военное ранение не может удержать его от желания пуститься в пляс. В честь 99-летия ветерана односельчане устроили масштабный праздник.

В армию Явдата Гилязова призвали в 1943-м, когда он был ещё совсем молодым. Сначала он попал в учебку, где учился прыгать с парашютом. После его отправили на Карельский фронт. Войска шли пешком. Дошли до реки Свирь. И там ветерану пришлось несколько раз переправлять солдат на лодке. Когда шли через лес, попали обстрел. Явдат Фазылбакович получил ранение. Осколок врачи так и не нашли.

18-летним мальчишкой на войну ушёл и Бикъян Аптикаев. В ускоренном темпе ему пришлось пройти в Орске курсы радистов-кодировщиков. В декабре 1944 года попал на Ленинградский фронт, участвовал в снятии блокады города на Неве и в освобождении Карелофинской республики. С января 1945 года в составе первого Белорусского фронта освобождал Польшу и Латвию. Великую Победу встретил на границе, в 40 км от Германии.

В этом году праздник для ветерана сделали особенным хоккеисты клуба «Салават Юлаев». С Днем Победы Бикъяна Аптикаева поздравил трехкратный чемпион России и финалист кубка Гагарина Игорь Волков.

Своего героя поздравили и жители Мишкинского района. В армию Павла Байметова забрали в 1943 году. Он прошёл школу боевой подготовки, затем отправился служить на 1-м Украинском фронте. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии и Германии. Был награжден орденами Славы III степени и Отечественной войны II степени, получил медалям «За отвагу» и «За освобождение Праги».