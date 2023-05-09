Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Минигали Шаймуратову и Вечному огню

Впервые Советская площадь стала местом празднования Дня Победы. Торжественные церемонии, посвященные празднику, сегодня стартовали именно там. Глава Башкортостана возложил цветы к памятнику генерал-майору Минигали Шаймуратову.
Мемориал, открытый в октябре прошлого года, стал не только визитной карточкой города, но и символическим местом. Оттуда провожают уже нынешних защитников Отечества, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. К слову, солдаты, вернувшиеся в отпуск, приняли участие в торжественном марше на площади. При этом бойцы, находящиеся на передовой, также нашли способ почтить память героев Великой Отечественной войны.
Далее торжественные мероприятия продолжились в парке Победы. Под музыку духового оркестра состоялось возложение цветов к Вечному огню. Минутой молчания почтили солдат, оставшихся на полях сражений. Парк представляет собой мемориальный комплекс, объединяющий несколько памятников, посвященных героизму советских солдат.
Радий Хабиров и гости церемонии возложили цветы к бюстам Шаймуратова и Кусимова, к могиле Мусы Гареева, памятникам героям Советского Союза Матросову и Губайдуллину, труженикам тыла. Плита Знаменного ряда с этого года включает фамилии героев России, проявивших мужество в зоне СВО. Как и прадеды, защитники наших дней погибли за Родину.