Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Минигали Шаймуратову и Вечному огню

Впервые Советская площадь стала местом празднования Дня Победы. Торжественные церемонии, посвященные празднику, сегодня стартовали именно там. Глава Башкортостана возложил цветы к памятнику генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Мемориал, открытый в октябре прошлого года, стал не только визитной карточкой города, но и символическим местом. Оттуда провожают уже нынешних защитников Отечества, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. К слову, солдаты, вернувшиеся в отпуск, приняли участие в торжественном марше на площади. При этом бойцы, находящиеся на передовой, также нашли способ почтить память героев Великой Отечественной войны.

Далее торжественные мероприятия продолжились в парке Победы. Под музыку духового оркестра состоялось возложение цветов к Вечному огню. Минутой молчания почтили солдат, оставшихся на полях сражений. Парк представляет собой мемориальный комплекс, объединяющий несколько памятников, посвященных героизму советских солдат.