«Это место для новых героев»: в Уфе празднование Дня Победы впервые стартовало с Советской площади

Впервые празднование 9 Мая стартовало с Советской площади. Возложили цветы, почтили павших минутой молчания у одного из главных памятников республики – генерал-майору Минигали Шаймуратову. Глава республики Радий Хабиров отметил, что площадь – символ преемственности поколений. Сегодня в День Победы почтили память прадедов и героев уже наших дней.
Памятник Минигали Шаймуратову стал мемориалом, посвященным всем павшим в боях. Цветы к постаменту как дань памяти героям и минута молчания – празднование Дня Победы стартовало с традиционных для праздника ритуалов.
Возвращение комдива домой на площадь, откуда он и сам ушел на фронт, стало громким событием. И памятник стал не только визитной карточкой города – в эти дни генерал-майор провожает на передовую современных защитников Родины
Торжественная церемония далее продолжилась в парке Победы. Под аккомпанемент духового оркестра глава республики Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню. Минутой молчания почтили солдат, оставшихся на полях сражений. Бюсты генералов Шаймуратова и Кусимова, могила Мусы Гареева, постаменты героям Советского Союза Матросову и Губайдуллину, воинам-десантникам и труженикам тыла – без внимания не остался ни один памятный объект.
Парк объединяет несколько памятников. Плита пополнилась героями СВО. Отныне на ней высечены имена Максима Серафимова, Тамерлана Ильгамова, Игоря Насибуллина и Алмаза Сафина. Башкирских бойцов, отдавших жизнь, защищая страну.
В силу возраста ветеранам сложно рассказать о тяжелых страницах своей биографии. Но передать историю могут внуки: преемственность поколений и в этом – в сохранении истории.
Дети войны – те, кто родился в тяжелое время и уже ребенком прошел непосильные тяготы. Многие из них не видели или не помнят своих предков, ушедших на фронт. Каждый год они выходят на улицу почтить память героев.
По традиции в парке Победы пели патриотические песни, а знаменитую «Катюшу» исполнили несколько раз – на разных языках народов, проживающих в Башкортостане. Любой пришедший на праздник мог подписать открытку бойцу, который, как наши предки семь десятилетий назад, стоит на страже Отечества. Поддержка из дома сейчас, как и тогда, напоминает солдатам, что их ждут дома.