«Это место для новых героев»: в Уфе празднование Дня Победы впервые стартовало с Советской площади

Впервые празднование 9 Мая стартовало с Советской площади. Возложили цветы, почтили павших минутой молчания у одного из главных памятников республики – генерал-майору Минигали Шаймуратову. Глава республики Радий Хабиров отметил, что площадь – символ преемственности поколений. Сегодня в День Победы почтили память прадедов и героев уже наших дней.

Памятник Минигали Шаймуратову стал мемориалом, посвященным всем павшим в боях. Цветы к постаменту как дань памяти героям и минута молчания – празднование Дня Победы стартовало с традиционных для праздника ритуалов.

Возвращение комдива домой на площадь, откуда он и сам ушел на фронт, стало громким событием. И памятник стал не только визитной карточкой города – в эти дни генерал-майор провожает на передовую современных защитников Родины

С Советской площади отправляем батальоны и мобилизованных. И встречаем их здесь. Это место связано с Великой Отечественной войной. Это место для новых героев. Я думаю справедливо, что мы начали отсюда. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Торжественная церемония далее продолжилась в парке Победы. Под аккомпанемент духового оркестра глава республики Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню. Минутой молчания почтили солдат, оставшихся на полях сражений. Бюсты генералов Шаймуратова и Кусимова, могила Мусы Гареева, постаменты героям Советского Союза Матросову и Губайдуллину, воинам-десантникам и труженикам тыла – без внимания не остался ни один памятный объект.

Парк объединяет несколько памятников. Плита пополнилась героями СВО. Отныне на ней высечены имена Максима Серафимова, Тамерлана Ильгамова, Игоря Насибуллина и Алмаза Сафина. Башкирских бойцов, отдавших жизнь, защищая страну.

9 мая – один из самых святых дней в истории Советского Союза и современной России. Деды воевали, я воевал, выпускники кадетского корпуса сейчас воюют. Связь поколений не теряется. Фаниль Султангулов, директор Уфимского кадетского корпуса, подполковник

В силу возраста ветеранам сложно рассказать о тяжелых страницах своей биографии. Но передать историю могут внуки: преемственность поколений и в этом – в сохранении истории.

Наша бабушка – труженица тыла, пятерых одна воспитала. Наталья Нестерова, внучка труженицы тыла

Мой дед воевал, прошел всю войну. Я к празднику хорошо положительно, это воспитание патриотизма. Роман Гаевой, учащийся школы №130 г. Уфы

Дети войны – те, кто родился в тяжелое время и уже ребенком прошел непосильные тяготы. Многие из них не видели или не помнят своих предков, ушедших на фронт. Каждый год они выходят на улицу почтить память героев.

Я не знаю своего отца, никогда его не видела, но я посвятила ему много стихов. Виниса Фаттахова, член Союза писателей Башкортостана