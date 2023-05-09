Парад Победы – 2023 в Уфе: как это было

21 расчет, более 1500 человек, боевая техника, вертолёты и самолеты – таким был сегодня Парад Победы в Уфе. Как отметил Глава Башкортостана, в этом году праздник проходит по-особому. С одной стороны, шествие, конечно же, посвящено ветеранам Великой Отечественной, которых осталось не так много. С другой, в подобных мероприятиях нынешние военнослужащие черпают силы для будущих побед.

Едва начинает звучать бой курантов, как на площади воцаряется тишина. Через мгновения перед трибунами проносят Знамя Победы. Копию того самого, которое в далеком 45-м водрузили над Рейхстагом. Как и в прошлом году, командовал парадом заместитель военного комиссара республики Рамиль Хайрутдинов. Принимал начальник Уфимского гарнизона Михаил Блажевич, который после объезда расчетов доложил главе республике о готовности к прохождению колонн.

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения поколению победителей. В наших сердцах всегда будет жива память о подвиге героев-фронтовиков, тружеников тыла, детей войны. Низкий поклон всем нашим воинам, которые сегодня героически защищают Отечество, бьются с нацизмом на Украине. Мы желаем им достойно выполнить боевые задачи. Ждём дома живыми и невредимыми. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Тема спецоперации красной нитью звучала на протяжении всего шествия. Во главе парадного расчета была колонна, состоящая из участников СВО. Это бойцы батальонов имени Шаймуратова и Доставалова, которые в Башкортостан приехали на время отпуска. Военнослужащие синхронно чеканили шаг, а ведь у них была всего одна репетиция.

Это военнослужащие – услышали барабан и вперед. Я связался с командирами подразделений, ребят потравили в отпуск, мы как раз подобрали время. Плюс в парадных расчетах были ребята, которые проходят реабилитационное лечение после ранений, а также те, кто был уволен по достижении предельного возраста. Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими

Так получилось, что спустя почти 80 лет уже дети, внуки и правнуки вновь вынуждены встать на защиту интересов Родины. С первых рядов за происходящим наблюдают главные герои праздника – ветераны. В этом году прийти смогли всего около 10 человек. Это непосредственные участники. Были также блокадники и дети войны.

Строевым шагом вдоль трибун прошли более 1500 военнослужащих, сотрудников силовых структур, курсантов и кадетов. Следом – колонна техники времён Великой Отечественной и современные машины, стоящие на вооружении российской армии. Завершающим штрихом стало воздушное шоу пилотажной группы малой авиации и впервые – полет вертолетов различного назначения.

В этом году праздник 9 Мая проходит по-особенному. Все понимают, что страна живёт в переломный момент. Наши ребята сражаются с врагом и в этом празднике черпают силы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Наблюдали за шествием и представители дружественных стран, в которых также чтят День Победы. Многие зрители приходили на праздник еще задолго до начала. Рустем Хаматьяров принес на парад книгу, которую лично написал о своем деде-фронтовике.

Уже после торжественного шествия праздник плавно перетек на площадь имени Ленина. Здесь было организовано множество мероприятий. Особый интерес у зрителей, например, вызвала выставка ретро-автомобилей. В составе экспонатов не только отечественные образцы, но и зарубежные, например, американские, немецкие и французские грузовики и джипы. Многие как раз времен Второй мировой. Настоящий ажиотаж был и возле пунктов выдачи солдатской каши. Эту акцию уже который год организует телеканал БСТ.