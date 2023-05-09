Парад Победы – 2023 в Уфе: как это было

21 расчет, более 1500 человек, боевая техника, вертолёты и самолеты – таким был сегодня Парад Победы в Уфе. Как отметил Глава Башкортостана, в этом году праздник проходит по-особому. С одной стороны, шествие, конечно же, посвящено ветеранам Великой Отечественной, которых осталось не так много. С другой, в подобных мероприятиях нынешние военнослужащие черпают силы для будущих побед.
Едва начинает звучать бой курантов, как на площади воцаряется тишина. Через мгновения перед трибунами проносят Знамя Победы. Копию того самого, которое в далеком 45-м водрузили над Рейхстагом. Как и в прошлом году, командовал парадом заместитель военного комиссара республики Рамиль Хайрутдинов. Принимал начальник Уфимского гарнизона Михаил Блажевич, который после объезда расчетов доложил главе республике о готовности к прохождению колонн.
Тема спецоперации красной нитью звучала на протяжении всего шествия. Во главе парадного расчета была колонна, состоящая из участников СВО. Это бойцы батальонов имени Шаймуратова и Доставалова, которые в Башкортостан приехали на время отпуска. Военнослужащие синхронно чеканили шаг, а ведь у них была всего одна репетиция.
Так получилось, что спустя почти 80 лет уже дети, внуки и правнуки вновь вынуждены встать на защиту интересов Родины. С первых рядов за происходящим наблюдают главные герои праздника – ветераны. В этом году прийти смогли всего около 10 человек. Это непосредственные участники. Были также блокадники и дети войны.
Строевым шагом вдоль трибун прошли более 1500 военнослужащих, сотрудников силовых структур, курсантов и кадетов. Следом – колонна техники времён Великой Отечественной и современные машины, стоящие на вооружении российской армии. Завершающим штрихом стало воздушное шоу пилотажной группы малой авиации и впервые – полет вертолетов различного назначения.
Наблюдали за шествием и представители дружественных стран, в которых также чтят День Победы. Многие зрители приходили на праздник еще задолго до начала. Рустем Хаматьяров принес на парад книгу, которую лично написал о своем деде-фронтовике.
Уже после торжественного шествия праздник плавно перетек на площадь имени Ленина. Здесь было организовано множество мероприятий. Особый интерес у зрителей, например, вызвала выставка ретро-автомобилей. В составе экспонатов не только отечественные образцы, но и зарубежные, например, американские, немецкие и французские грузовики и джипы. Многие как раз времен Второй мировой. Настоящий ажиотаж был и возле пунктов выдачи солдатской каши. Эту акцию уже который год организует телеканал БСТ.
А ведь в этом году праздника могло и не быть. В некоторых регионах из-за непростой обстановки парады отменяли. В Башкортостане решили не нарушать традицию. Тем более что в республике непосредственных участников войны осталось чуть более 300. Этот праздник в первую очередь – дань уважения им.