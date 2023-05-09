В Уфе прошли торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню Победы

Песни военных лет и воспоминания о прошлом. В честь Дня Победы в Государственном концертном зале «Башкортостан» сегодня организовали праздничный концерт. Но перед этим состоялось торжественное собрание.

Торжественное собрание в концертном зале «Башкортостан» началось с внесения государственных флагов и знамени Победы. После этого прозвучали гимны России и Башкортостана. Перед собравшимися в зале выступил глава республики. Радий Хабиров поздравил всех с праздником и поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла за вклад в Победу.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые товарищи! Сегодня наша страна отмечает 78-ю годовщину Победы советского народа над фашистской Германией. Искренне, от души поздравляю вас с самым главным праздником, объединяющим все поколения россиян. Исторические свершения тех лет навсегда останутся в нашей благодарной памяти. Мы всегда будем помнить поимённо всех героев-фронтовиков и тружеников тыла, их беспримерный подвиг. Спустя 78 лет после разгрома фашизма снова пришло время сильных духом героев, для которых стойкость и патриотизм наших дорогих ветеранов являются достойным примером. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня добровольцы из Башкортостана, как и тысячи других мобилизованных ребят из нашего региона, героически выполняют свой воинский долг в зоне СВО, отметил Радий Хабиров. История словно повторяется, говорят уже участники торжественного собрания, чьи отцы в годы войны уже вставали на защиту Донбасса.

Сразу после своего выступления Глава Башкортостана вручил присутствующим в зале государственные награды. Орден генерала Шаймуратова получил и участник Великой Отечественной войны столетний Иван Ефременко. Правда, за наградой на сцену вышел внук ветерана. Удостоили орденов и медалей генерала Шаймуратова сегодня также участников специальной военной операции и сотрудников силовых структур. Для многих из них это день прежде всего ассоциируется с подвигами их дедов.

Дедушка Украину прошел, и под Днестром ногу ему оторвало, тоже левую. У меня вот три ранения было за всю мою службу и все в левую ногу. Чечня, Сирия и вот сейчас на Украине. Позывной «Гарик», участник СВО

Очень приятно получать такую награду. Во-первых, как отметил глава республики, она новая. Во-вторых, это высокая оценка и одновременно большая ответственность. А в такой день – двойная ответственность. Рафаэль Загитов, руководитель второго контрольно-следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан