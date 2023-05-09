В Уфе прошли торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню Победы

Песни военных лет и воспоминания о прошлом. В честь Дня Победы в Государственном концертном зале «Башкортостан» сегодня организовали праздничный концерт. Но перед этим состоялось торжественное собрание.
Торжественное собрание в концертном зале «Башкортостан» началось с внесения государственных флагов и знамени Победы. После этого прозвучали гимны России и Башкортостана. Перед собравшимися в зале выступил глава республики. Радий Хабиров поздравил всех с праздником и поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла за вклад в Победу.
Сегодня добровольцы из Башкортостана, как и тысячи других мобилизованных ребят из нашего региона, героически выполняют свой воинский долг в зоне СВО, отметил Радий Хабиров. История словно повторяется, говорят уже участники торжественного собрания, чьи отцы в годы войны уже вставали на защиту Донбасса.
Сразу после своего выступления Глава Башкортостана вручил присутствующим в зале государственные награды. Орден генерала Шаймуратова получил и участник Великой Отечественной войны столетний Иван Ефременко. Правда, за наградой на сцену вышел внук ветерана. Удостоили орденов и медалей генерала Шаймуратова сегодня также участников специальной военной операции и сотрудников силовых структур. Для многих из них это день прежде всего ассоциируется с подвигами их дедов.
После завершения официальной части на сцене ГКЗ «Башкортостан» состоялся торжественный концерт, посвященный 78-й годовщине Великой Победы. Песни военных лет и другие музыкальные номера буквально окунули в прошлое участников собрания.