В Уфе прошел праздничный концерт «Время сильных», посвященный Дню Победы

На Советской площади в Уфе продолжаются праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Здесь в торжественной обстановке глава республики Радий Хабиров вручил государственные награды участникам специальной военной операции, а отличившимся учащимся шаймуратовских классов – почетные значки «Юный шаймуратовец». Кроме того, на Советской площади проходит сейчас плац-концерт «Время сильных» и гала-концерт участников фестиваля патриотической песни «С чего начинается Родина?».

Сцена на Советской площади этим вечером притянула очень много зрителей. Концерт патриотической песни действительно лучше не только слышать, но и видеть. Красочные вокальные номера в сопровождении хора заряжают силой духа и абсолютно никого не оставляют равнодушным. Началось все литературно-музыкальной композиции в исполнении актеров Театра юного зрителя и детских творческих коллективов.

Далее стартовал плац-концерт. Его открыли кадеты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Они показали технические элементы строевой подготовки. Кроме того, торжественный проход маршем продемонстрировал сводный оркестр республики. Это музыканты оркестров МВД, 12-й инженерной бригады и Башгосфилармонии. К зрителям и гостям обратился Глава Башкортостана Радий Хабиров. В своем выступлении он отметил, что и сейчас вновь все сплотились для защиты Отечества.

Сегодня мы отдаём все силы на поддержку наших парней, которые участвуют в специальной военной операции и защищают Родину. Благодарю жителей республики за то, что в эти непростые дни мы сплотились, а значит, преодолеем все трудности, и победа будет за нами! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В торжественной обстановке Радий Хабиров наградил участников специальной военной операции. В республике теперь на одного кавалера ордена генерала Шаймуратова стало больше. Еще четыре человека удостоились новой награды – медали Шаймуратова.

Под величественной фигурой памятника легендарному комдиву 112-й Башкавдивизии прошло и вручение значков «Юный шаймуратовец» учащимся шаймуратовских классов. К слову, сам значок имеет три степени. Место для вручения наград по-настоящему знаковое. Будто сам генерал, восседая на коне, смотрит с одобрением на юное поколение Башкортостана. В честь легендарного военачальника ребята хором исполнили свой гимн – песню «Шаймуратов генерал».