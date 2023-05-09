В Башкирии прошла презентация фильма телеканала БСТ «Ключи от неба Тамерлана Ильгамова»

В Абзелиловском районе в День Победы прошла презентация фильма телеканала БСТ «Ключи от неба Тамерлана Ильгамова». Кинокартина рассказывает об уроженце села Аскарово, командире боевого расчета зенитной ракетной батареи гвардейского зенитного ракетного полка. Звание Героя России гвардии прапорщику было присвоено посмертно.

Тамерлан Ильгамов погиб 4 июля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе СВО на Украине. Ценой своей жизни не допустил гибели личного состава подразделения. Автор фильма – наша коллега Гузель Хамитова. И сейчас она находится в Абзелиловском районе.

Отрадно, что одновременно с нами в родной части на территории Московской области, на территории Крыма, на территории СВО сослуживцы Тамерлана Ильгамова будут смотреть наш документальный фильм.

Каким он был, парень из Абзелиловского района? И как спасал людей в детстве? Воспоминания родных, друзей, сослуживцев – в фильме «Ключи от неба Тамерлана Ильгамова». Картину о герое наш телеканал покажет в субботу, в 17:45.