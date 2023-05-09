В Уфе прошел всероссийский турнир по волейболу, посвященный 78-й годовщине Великой Победы

На площадку вышли 250 спортсменов из разных городов страны и ближнего зарубежья. Конкуренцию башкирским волейболистам составили соперники из Оренбурга, Казахстана, Саратова и ряда других регионов.

Команды проведут по две игры, после которых определятся финалисты. Этот турнир проходит восьмой год подряд, и с каждым разом число участников растёт.

Также на территории спортшколы №34 была организована выставка ретро-автомобилей и оружия, которые использовались в годы Великой Отечественной войны. Притронуться к истории могли все желающие. Спортсмены запечатлели моменты памятными фотографиями.