Стало известно, в каких домах Уфы не будет горячей и холодной воды на этой неделе

В этот же день, 11 мая, в Октябрьском районе Уфы, с 10.30 до 22.30 холодной и горячей воды не будет в домах на ул. Комсомольской, 125, 127, 131а, 133, а также в ряде организаций на улицах Ростовская и Рязанская.