Стало известно, в каких домах Уфы не будет горячей и холодной воды на этой неделе

В башкирской столице жители двух районов останутся без холодной и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Уфаводоканала".
Так, 11 мая с 10 до 24 часов в Калининском районе Уфы без холодной и горячей воды останутся многоквартирные дома по следующим адресам: ул. Кольцевая, 168, 170/1, 170/2; ул. Б. Хмельницкого, 49/1, 55/1; ул. Черниковская, 75/2, 75/3 и ул. Вологодская, 32, 32/1, 34, 38.
В этот же день, 11 мая, в Октябрьском районе Уфы, с 10.30 до 22.30 холодной и горячей воды не будет в домах на ул. Комсомольской, 125, 127, 131а, 133, а также в ряде организаций на улицах Ростовская и Рязанская.