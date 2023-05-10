Появились подробности массового отравления шаурмой в Башкирии

В Мелеузе выявлены новые факты в эпидемиологическом расследовании по случаю отравления шаурмой 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Сотрудники надзорного ведомства выявили на предприятии общепита многочисленные нарушения. Кроме того, к работе привлекался персонал без медосмотра.
По последним данным, новых случаев острой кишечной инфекции среди мелеузовцев нет. Все 14 человек, обратившиеся за помощью, находятся в удовлетворительном состоянии под медицинским наблюдением. Эпидемиологическое расследование продолжается.
Фото: Роспотребнадзор по РБ.