Появились подробности массового отравления шаурмой в Башкирии

В Мелеузе выявлены новые факты в эпидемиологическом расследовании по случаю отравления шаурмой 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

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Сотрудники надзорного ведомства выявили на предприятии общепита многочисленные нарушения. Кроме того, к работе привлекался персонал без медосмотра.

Поэтому причиной отравлений, по предварительным данным эпидрасследования, стало ненадлежащее санитарное состояние предприятия. По результатам лабораторных исследований у сотрудника предприятия, а также в продуктах, используемых для приготовления блюда, обнаружен возбудитель острой кишечной инфекции — норовирус.

пресс-служба Роспотребнадзора по РБ

По последним данным, новых случаев острой кишечной инфекции среди мелеузовцев нет. Все 14 человек, обратившиеся за помощью, находятся в удовлетворительном состоянии под медицинским наблюдением. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Фото: Роспотребнадзор по РБ.

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