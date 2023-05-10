В Нефтекамске появился профориентационный центр для желающих стать медработниками

Гимназисты и лицеисты медицинских классов, выпускники школ могли задать доктору все интересующие вопросы. Ученый дал подробную информацию о правилах поступления в вуз, целевом наборе и обучению по целевым договорам, о необходимых баллах ЕГЭ для поступления на бюджетную основу обучения. Ознакомил ребят с додипломной образовательной программой.