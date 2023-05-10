Жительница Башкирии ставила сына коленями на горох и била прутом

В Башкирии перед судом предстала мать двоих детей. Её обвинили в жестоком обращении с малышами.

С марта по июнь прошлого года мать двух детей 13 и 9 лет находилась в систематическом состоянии алкогольного опьянения. В невменяемом состоянии она заставляла старшего сына стоять коленями на горохе, а после избила металлическими прутом.