Жительница Башкирии ставила сына коленями на горох и била прутом

В Башкирии перед судом предстала мать двоих детей. Её обвинили в жестоком обращении с малышами.
С марта по июнь прошлого года мать двух детей 13 и 9 лет находилась в систематическом состоянии алкогольного опьянения. В невменяемом состоянии она заставляла старшего сына стоять коленями на горохе, а после избила металлическими прутом.
Женщина не занималась воспитанием несовершеннолетних, неоднократно привлекалась к административной ответственности, вела аморальный образ жизни. Она признала вину в совершении преступлений. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет и 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.