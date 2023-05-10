Пятый башкирский добровольческий батальон будет носить имя генерала Кусимова

В Башкирии на военную службу по контракту принимаются мужчины до 60 лет, а для редких специальностей и исключительных случаев — до 65 лет. Участники СВО получают ежемесячное довольствие от 204 тысяч рублей. Обращаться с вопросами можно в Единую справочную службу по номер 117, Ситуационный центр 122 или +7(347)218-19-19 или ближайший офис МФЦ Мои Документы.