Пятый башкирский добровольческий батальон будет носить имя генерала Кусимова

Стало известно, как будет называть новый башкирский добровольческий батальон. Военное формирование взяло имя легендарного генерала Тагира Кусимова, рассказал руководитель региона Радий Хабиров.

Фото №1 - Пятый башкирский добровольческий батальон будет носить имя генерала Кусимова

По его словам, на боевое слаживание добровольцы отправятся в пятницу, 12 мая. 

Глава Башкирии поручил организовать в Уфе проводы батальона. Батальон отправится с Советской площади города.

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