Обществознание и информатика стали популярными предметами на ЕГЭ-2023 в Башкирии

По словам министра образования, в этом году на территории республики будут работать 157 пунктов проведения экзамена, в том числе 100 — на базе школ, остальные — на базе домов для детей с ОВЗ, инвалидностью, а также в исправительных колониях. Всего в экзаменах планируют участвовать более 16 тысяч человек.