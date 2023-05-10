Обществознание и информатика стали популярными предметами на ЕГЭ-2023 в Башкирии

Стало известно, какие предметы выбрали выпускники Башкирии для сдачи ЕГЭ-2023. По словам министра образования республики Айбулата Хажина, помимо традиционных экзаменов по русскому языку и общей математики, 11-классники выбрали обществознание, информатику и профильную математику.
Чуть меньше, но также пользуются спросом, химия, физика, история и биология, уточнил глава ведомства.
По словам министра образования, в этом году на территории республики будут работать 157 пунктов проведения экзамена, в том числе 100 — на базе школ, остальные — на базе домов для детей с ОВЗ, инвалидностью, а также в исправительных колониях. Всего в экзаменах планируют участвовать более 16 тысяч человек.